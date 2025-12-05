Si no alcancé a ver la última Superluna Fría del 2025, ¿todavía tengo otra oportunidad?

Durante diciembre, el cielo nocturno nos regalará la última y más esperada luna llena del año: la Superluna Fría. Este evento marca el cierre de un ciclo impresionante de tres superlunas consecutivas que iluminaron los cielos durante la recta final del 2025. La serie comenzó en octubre con la Superluna de Cosecha, seguida en noviembre por la Superluna del Castor, y ahora, en diciembre, la Superluna Fría será la gran protagonista. TE PUEDE INTERESAR: Calendario astronómico de diciembre 2025: Luna Fría y Solsticio de invierno ¿QUÉ ES LA SUPERLUNA FRÍA? La Superluna Fría recibe su nombre de la tradición de la tribu Mohawk, una de las culturas nativas de América del Norte. Este nombre hace referencia a la llegada del invierno y la disminución de las temperaturas en el hemisferio norte, caracterizado por un clima más gélido en esta época del año. De ahí su relación con el frío de diciembre. Más allá de su origen climático, la Superluna Fría se asocia también con conceptos simbólicos. Es un momento ideal para la reflexión y la introspección, simbolizando la quietud y la perseverancia. En distintas partes del mundo, la luna de diciembre recibe varios nombres según las tradiciones. Se le conoce también como la Luna de Noche Larga, la Luna Antes de Yule, la Luna de Roble, la Luna de Navidad o incluso la Luna Amarga, todos nombres que hacen referencia a la temporada de invierno o a eventos culturales específicos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL RESTO DE LAS LUNAS LLENAS Y LA SUPERLUNA FRÍA? La Superluna Fría de diciembre es particularmente especial por varios motivos. En el hemisferio norte, esta será la luna llena más alta hasta el año 2042, lo que significa que alcanzará su punto más alto en el cielo. Además, su salida y puesta se darán en los puntos noreste y noroeste, lo que garantiza que la Superluna Fría será visible durante la mayor parte de la noche, sin obstrucciones como montañas o edificios altos. Esto convierte el evento en una excelente oportunidad para los amantes de la astronomía y quienes disfrutan de la belleza del cielo nocturno. Por otro lado, en el hemisferio sur, la situación es completamente opuesta. Allí, la Superluna Fría será la luna llena más baja en el cielo durante todo el año, mientras que la luna llena más alta en ese hemisferio ocurrió el 11 de junio. TE PUEDE INTERESAR: La última Superluna del 2025 iluminará el cielo este día de diciembre: National Geographic HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA APRECIAR LA SUPERLUNA La Superluna Fría será visible entre el 3 y el 5 de diciembre. Este fenómeno coincide con el mes de diciembre, que es conocido por sus largas y oscuras noches, especialmente por la cercanía al solsticio de invierno. En México y otras partes del hemisferio norte, se podrá disfrutar de la luna llena en su máxima expresión, con cielos despejados que harán posible la observación de este impresionante fenómeno astronómico. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el evento será visible, siempre que haya un cielo despejado, a partir de las 18:00 horas por el este-sureste; no obstante, el mejor momento para disfrutarse será entre las 18:00 hasta las 20:00 horas.

CALENDARIO ASTRONÓMICO 4 de diciembre La noche de ese jueves, la Luna alcanzará su fase de plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México), mientras se ubica en la constelación de Tauro. Será la última superluna del 2025, es decir, el momento en que la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra (perigeo). Esta “Luna fría”, como la llaman algunas tradiciones del hemisferio norte, se verá un más grande y más brillante que una Luna llena promedio. Desde México podrá observarse desde el anochecer hacia el este, dominando el cielo durante toda la noche. Antes del plenilunio, la Luna pasará muy cerca del cúmulo de las Pléyades, un grupo de estrellas jóvenes visibles a simple vista en la constelación de Tauro. El encuentro ocurrirá durante la madrugada del 4 de diciembre, poco antes de la superluna. 7 de diciembre Mercurio alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. Será el mejor momento del año para observarlo, justo antes del amanecer, hacia el horizonte este-sureste. Podrá distinguirse a simple vista como un punto brillante sobre el resplandor del alba, especialmente en zonas de baja contaminación lumínica. También, el 7 de diciembre, la Luna, aún con un 89 % de iluminación, se acercará a Júpiter en la constelación de Géminis. Desde México, el acercamiento será visible durante la noche, con ambos astros dominando el cielo oriental. Júpiter, el planeta más brillante después de Venus, será inconfundible incluso en ciudades con alta iluminación. 13 y 14 de diciembre Entre el 13 y el 14 de diciembre, el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más activas y coloridas del año. En su punto máximo, podrán observarse hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Este año, la Luna estará en cuarto menguante, lo que reducirá la interferencia lumínica. En México, el radiante, en la constelación de Géminis, aparecerá desde el anochecer y alcanzará su punto más alto hacia las 2:00 de la madrugada, momento óptimo para la observación. Las Gemínidas se originan en el asteroide (3200) Phaethon, y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde. TE PUEDE INTERESAR: NASA confirma cuándo y dónde ver el eclipse solar más largo de la historia 20 de diciembre El 20 de diciembre, a las 19:43 horas, ocurrirá la Luna nueva, ofreciendo las noches más oscuras del mes. Será el mejor periodo para observar objetos de cielo profundo, como la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de las Pléyades y las nebulosas de Orión y de Tauro. 21 de diciembre A las 09:03 horas del 21 de diciembre, viviremos el Solsticio de invierno: el día más corto del año, cuando el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte, marcando el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte. Ese día, la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comenzará el verano. 22 y 23 de diciembre Entre el 22 y el 23 de diciembre, se podrá observar la lluvia de meteoros Úrsidas, un fenómeno más discreto que las Gemínidas, pero igualmente interesante. Su radiante se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y puede generar entre 5 y 10 meteoros por hora. Este año las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá dos días después de la Luna nueva, garantizando cielos oscuros durante toda la noche. 27 de diciembre El 27 de diciembre, la Luna menguante se acercará a Saturno, visible hacia el suroeste poco después del atardecer. Esa misma noche también estará próxima a Neptuno, aunque este último solo será visible con telescopio. 31 de diciembre Por último, el 31 de diciembre, la Luna creciente pasará nuevamente cerca del cúmulo de las Pléyades, ofreciendo un cierre simbólico del año astronómico: el mismo encuentro que inauguró diciembre, visible desde todo México antes de la medianoche. TE PUEDE INTERESAR: Participa la UNAM en la modernización del telescopio VLTI del Observatorio Europeo Austral CONSEJOS PARA VER LA SUPERLUNA FRÍA 1. Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales o áreas naturales. 2. Evita usar el teléfono u otras fuentes de luz para que tus ojos se adapten a la oscuridad. 3. Lleva una manta o silla reclinable para mirar acostado y con la vista libre de obstáculos. 4. Amplía tu campo visual para aumentar las probabilidades de ver los astros. (Con información de El Universal)