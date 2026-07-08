No, tu perro no se alegra al verte llegar a casa... esto es lo que realmente padece y es una mala señal

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    No, tu perro no se alegra al verte llegar a casa... esto es lo que realmente padece y es una mala señal
    La emoción desbordada con la que algunos perros reciben a sus dueños suele interpretarse como una muestra de cariño, pero especialistas advierten que también puede ser un síntoma de ansiedad por separación. VANGUARDIA/ARCHIVO

La efusividad de un perro al recibir a su dueño puede ser una señal de ansiedad por separación y no de felicidad. Expertos explican cómo identificar este comportamiento

Para muchas personas, llegar a casa y encontrar a su perro moviendo la cola, saltando o ladrando de emoción es uno de los momentos más gratificantes del día. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal aseguran que esta reacción no siempre significa felicidad.

Veterinarios explican que una bienvenida exagerada puede ser una señal de que el animal pasó varias horas bajo un alto nivel de estrés debido a la ausencia de su dueño. Es decir, más que celebrar el regreso, el perro estaría reaccionando al alivio de que terminó una situación que le generó ansiedad.

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Aunque los perros son animales sociales y afectuosos, existe una diferencia entre un saludo tranquilo y una conducta completamente desbordada. Los expertos señalan que “una reacción tan intensa no es una señal de bienestar, sino todo lo contrario”.

CUANDO LA EMOCIÓN ESCONDE UN PROBLEMA

Es bastante común que algunos perros ladren, salten encima de las personas o incluso lleguen a orinarse cuando su dueño regresa a casa. Si bien estas conductas suelen parecer tiernas, también pueden indicar que el animal no logró manejar correctamente el tiempo que permaneció solo.

Los especialistas explican que este comportamiento está relacionado con la ansiedad por separación, un trastorno que provoca angustia cuando el perro se queda sin la compañía de la persona con la que mantiene un fuerte vínculo emocional.

Además del impacto en su comportamiento, esta condición también puede afectar la salud física del animal. En perros de edad avanzada, los episodios repetidos de estrés intenso pueden incrementar la carga sobre el corazón y elevar el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares.

CAMBIOS EN LA RUTINA QUE AYUDAN

Los veterinarios coinciden en que modificar algunos hábitos diarios puede marcar una diferencia importante para reducir la ansiedad del perro. Uno de los errores más frecuentes consiste en realizar despedidas largas y llenas de emoción antes de salir de casa.

También recomiendan evitar saludos exagerados al regresar. “Los veterinarios recomiendan hacer despedidas breves, de apenas unos segundos y evitar montar escenas al volver”. Con ello, el perro aprende que la salida y el regreso de su dueño forman parte de una rutina normal y no representan un acontecimiento extraordinario.

Con el paso de las semanas, estos pequeños cambios ayudan a que el animal afronte mejor los periodos de soledad. De esta manera, disminuyen los niveles de estrés y el perro puede permanecer mucho más tranquilo mientras su dueño está fuera de casa.

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DATOS CURIOSOS

· Los perros pueden desarrollar ansiedad por separación independientemente de su raza o tamaño.

· Algunos animales con este problema también destruyen objetos, aúllan o dejan de comer cuando se quedan solos.

· El olfato de un perro es hasta 100 mil veces más sensible que el de una persona, por lo que identifica el regreso de su dueño incluso antes de escucharlo.

· Los especialistas consideran que un saludo tranquilo y relajado es una mejor señal de bienestar emocional que una reacción excesivamente efusiva.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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