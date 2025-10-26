Beca Benito Juárez... ¿Qué apellidos reciben los mil 900 pesos el 27 de octubre, según el calendario?

La Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, orientado a apoyar a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas. Con un depósito bimestral de mil 900 pesos, busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria, cubriendo gastos de materiales, transporte, alimentos y otros insumos necesarios para su desarrollo académico. El programa es coordinado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y su principal objetivo es combatir la deserción escolar en este nivel educativo, incentivando que los jóvenes concluyan esta etapa para poder acceder a la educación superior. TE PUEDE INTERESAR: Becas del Bienestar: ¿Quiénes recibirán las tarjetas del Banco del Bienestar en noviembre 2025?

¿QUIÉNES RECIBEN EL DEPÓSITO DE LOS MIL 900 PESOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ EL 27 DE OCTUBRE? Según la imagen difundida por el funcionario nacional del Bienestar, se dedicarán únicamente 6 días para realizar los depósitos del bimestre septiembre-octubre, los cuales también son los primeros pagos desde que inició el ciclo escolar 2025-2026. Recuerda que la entrega del dinero se realiza de forma escalonada, según la inicial del primer apellido de la o el beneficiario. CALENDARIO DE PAGOS DE OCTUBRE 2025 El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para el día 27 de octubre de 2025 se organiza de la siguiente manera: • Lunes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z Este calendario garantiza que todos los beneficiarios tengan acceso al depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas, y permite a las familias planificar el uso de este recurso para cubrir gastos escolares y personales. ¿CÓMO SE REALIZAN LOS PAGOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ? Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Para facilitar la dispersión de los recursos, los pagos se llevan a cabo de forma gradual, siguiendo el orden alfabético de los apellidos paternos de los estudiantes. El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó el calendario oficial de pagos para octubre 2025, indicando las fechas precisas para cada grupo de beneficiarios. Esta metodología permite evitar aglomeraciones y asegura que cada estudiante reciba su apoyo de manera ordenada y puntual.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGAN ESTAS BECAS DEL BIENESTAR? Beca Universal Benito Juárez de Educación Medio Superior: Otorga mil 900 pesos por estudiante. Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar. ¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ? Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática. Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente. ¿CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TU PAGO EN LÍNEA? Otro paso esencial es ingresar al portal oficial de Programas para el Bienestar (https://becasbenitojuarez.gob.mx) y seleccionar la opción de "Buscador de Estatus".Ahí deberás ingresar tu CURP para conocer el estado actual de tu beca. El sistema mostrará si el depósito fue realizado, si está en proceso, o si existe alguna observación pendiente relacionada con tus datos o la tarjeta bancaria. Las autoridades recomiendan consultar este sitio de forma regular, ya que la información se actualiza constantemente conforme avanzan los procesos de pago.