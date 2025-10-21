Beca Benito Juárez... ¿Qué apellidos reciben los mil 900 pesos del 21 al 27 de octubre, según el calendario?

El programa es coordinado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar , y su principal objetivo es combatir la deserción escolar en este nivel educativo, incentivando que los jóvenes concluyan esta etapa para poder acceder a la educación superior.

La Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, orientado a apoyar a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas. Con un depósito bimestral de mil 900 pesos , busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria , cubriendo gastos de materiales, transporte, alimentos y otros insumos necesarios para su desarrollo académico.

CÓMO SE REALIZAN LOS PAGOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Para facilitar la dispersión de los recursos, los pagos se llevan a cabo de forma gradual, siguiendo el orden alfabético de los apellidos paternos de los estudiantes.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó el calendario oficial de pagos para octubre 2025, indicando las fechas precisas para cada grupo de beneficiarios. Esta metodología permite evitar aglomeraciones y asegura que cada estudiante reciba su apoyo de manera ordenada y puntual.

CALENDARIO DE PAGOS DE OCTUBRE 2025

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para los días del 21 al 27 de octubre 2025 se organiza de la siguiente manera:

• Martes 21: D, E, F, G

• Miércoles 22: H, I, J, K, L

• Jueves 23: M, N, Ñ, O

• Viernes 24: P, Q, R

• Lunes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Este calendario garantiza que todos los beneficiarios tengan acceso al depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas, y permite a las familias planificar el uso de este recurso para cubrir gastos escolares y personales.

IMPORTANCIA DEL APOYO ECONÓMICO

La Beca Benito Juárez no solo representa un apoyo financiero, sino también una herramienta de motivación para los estudiantes de nivel medio superior. Entre los principales beneficios se encuentran:

• Facilitar la compra de materiales escolares y libros.

• Cubrir gastos de transporte de casa a la escuela.

• Apoyar en la alimentación y cuidado personal de los estudiantes.

• Reducir la deserción escolar y fomentar el ingreso a la educación superior.

Gracias a este programa, millones de jóvenes mexicanos pueden continuar sus estudios y enfocarse en su desarrollo académico y personal, sin que los limitantes económicos se conviertan en un obstáculo para alcanzar sus metas.

RECOMENDACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS

Para evitar contratiempos al recibir la Beca Benito Juárez, se recomienda:

• Revisar las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

• Verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y funcional.

• Consultar el calendario oficial de pagos y acudir en la fecha correspondiente según la primera letra del apellido.

• Contactar al banco en caso de retrasos o problemas con el depósito.

Es fundamental que los estudiantes y sus familias mantengan atención a los comunicados oficiales, ya que cualquier cambio de último momento será publicado por los canales institucionales para garantizar que nadie se quede sin su apoyo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA BECA BENITO JUÁREZ

• La Beca Benito Juárez fue creada con el objetivo de apoyar a los estudiantes en riesgo de deserción en nivel medio superior.

• Hasta la fecha, más de 4 millones de estudiantes han recibido este apoyo económico en México.• El monto bimestral de mil 900 pesos puede destinarse a diversos rubros educativos, no solo a libros.

• La coordinación del programa ha implementado esquemas digitales para que los beneficiarios puedan consultar sus depósitos de manera fácil y segura.