Pago doble de Becas del Bienestar en abril: quiénes reciben y cuánto depositarán

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/ 22 marzo 2026
    Pago doble de Becas del Bienestar en abril: quiénes reciben y cuánto depositarán
    La SEP destacó que los pagos de abril representan una inversión significativa. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Estudiantes de bachillerato y universidad inscritos en programas del Bienestar recibirán un pago doble en abril.

Miles de estudiantes en México recibirán un apoyo económico adicional en abril. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los beneficiarios de las Becas del Bienestar, específicamente de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, obtendrán un pago doble correspondiente a los dos primeros bimestres del año.

Este depósito contempla los periodos enero-febrero y marzo-abril de 2026, y se entregará directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. La dispersión se realizará conforme a un calendario oficial que será dado a conocer en los próximos días, por lo que se recomienda a los estudiantes mantenerse atentos a los canales institucionales.

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En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, los estudiantes de nivel bachillerato recibirán un total acumulado de 3,800 pesos. Este programa tiene un alcance nacional y beneficia a más de cuatro millones de jóvenes inscritos en escuelas públicas de las 32 entidades del país.

Por otro lado, quienes forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes de educación superior, recibirán un monto total de 11,600 pesos. Este apoyo corresponde a dos pagos bimestrales de 5,800 pesos cada uno y está destinado a cerca de 425 mil jóvenes que cursan sus estudios en universidades públicas.

El objetivo de estos programas es claro: reducir la deserción escolar y apoyar económicamente a estudiantes en situación vulnerable. A través de estos recursos, el Gobierno de México busca garantizar que más jóvenes puedan continuar y concluir su formación académica sin que los factores económicos representen una barrera.

$!El depósito cubrirá los dos primeros bimestres de 2026 y se realizará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.
El depósito cubrirá los dos primeros bimestres de 2026 y se realizará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro - Michael Balam Chan

La SEP destacó que los pagos de abril representan una inversión significativa. Tan solo para la Beca Benito Juárez de nivel medio superior se destinarán más de 15 mil 893 millones de pesos, mientras que para Jóvenes Escribiendo el Futuro la cifra supera los 4 mil 939 millones de pesos. Estos montos reflejan la magnitud del esfuerzo gubernamental por fortalecer la educación pública en el país.

Es importante señalar que este pago doble responde a un proceso administrativo previo. La entrega de los recursos se realiza una vez que se completa la carga de matrícula en los distintos subsistemas educativos y se valida la información de los estudiantes beneficiarios. Esto garantiza que los apoyos lleguen de manera correcta y sin intermediarios.

Para los estudiantes, este ingreso adicional puede ser clave para cubrir gastos relacionados con su educación, como transporte, materiales, alimentación o incluso vivienda en algunos casos. Además, permite aliviar la presión económica en los hogares y fomenta la permanencia escolar.

Finalmente, las autoridades reiteraron que estos programas continúan vigentes y forman parte de una estrategia más amplia para impulsar la equidad educativa en México. El pago doble de abril no solo representa un apoyo económico inmediato, sino también un incentivo para que miles de jóvenes sigan construyendo su futuro a través de la educación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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