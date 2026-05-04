Beca Rita Cetina: alertan por páginas falsas antes de entrega de tarjetas del Bienestar

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    Beca Rita Cetina: alertan por páginas falsas antes de entrega de tarjetas del Bienestar
    La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez alertó por páginas falsas de la Beca Rita Cetina y pidió verificar sitios oficiales. VANGUARDIA

Autoridades piden consultar solo canales oficiales de la CNBBBJ para evitar fraudes en la Beca Rita Cetina

Ante la próxima entrega de las tarjetas del Bienestar para beneficiarios de la Beca Rita Cetina, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió sobre la presencia de páginas falsas que buscan engañar a quienes consultan información sobre apoyos federales.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia exhortó a los beneficiarios de las becas a verificar que toda consulta se realice en el sitio oficial Gobierno de México y a seguir únicamente las redes institucionales, incluidas las del coordinador nacional, Julio León, para evitar fraudes y estafas.

“Aguas con las páginas falsas. Cuando busques información relacionada con tu Beca Bienestar, comprueba que sea en nuestro sitio oficial: https://gob.mx/becasbenitojuarez. Activa la (notificación) de nuestras redes y las del coordinador nacional, Julio León. No caigas en fraudes y estafas”, indicó la dependencia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-asi-puedes-confirmar-si-tu-hijo-fue-aceptado-y-acceder-al-apoyo-de-2-mil-500-pesos-LG20404483

BECA RITA CETINA AMPLÍA SU COBERTURA: AHORA BENEFICIA A ALUMNOS DE PRIMARIA

La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo, por lo que actualmente los nuevos beneficiarios se encuentran a la espera de recibir su tarjeta del Bienestar, donde podrán acceder al recurso económico.

La iniciativa contempla la entrega de 2 mil 500 pesos anuales para apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares, con el objetivo de contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

TARJETAS PARA LA BECA RITA CETINA SE ENTREGARÁN EN ESTAS FECHAS

La distribución de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se realizará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

Para recoger el plástico, madres, padres o tutores deberán presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente. En el caso de los estudiantes, se solicitará acta de nacimiento y CURP.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-entregara-tarjetas-de-beca-rita-cetina-para-99-millones-de-alumnos-de-primaria-JG20379415

DEPÓSITOS Y MONTOS DE LA BECA RITA CETINA

El primer pago de la beca para alumnos de primaria está programado para agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

El monto del apoyo variará dependiendo del número de estudiantes inscritos por familia. Por cada alumno se otorgarán 2 mil 500 pesos, incrementándose de manera proporcional en caso de que haya dos o más beneficiarios dentro del mismo hogar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales de los programas sociales y evitar ingresar datos personales en sitios no verificados, con el fin de prevenir posibles fraudes durante el proceso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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