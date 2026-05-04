Beca Rita Cetina: alertan por páginas falsas antes de entrega de tarjetas del Bienestar

Ante la próxima entrega de las tarjetas del Bienestar para beneficiarios de la Beca Rita Cetina, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió sobre la presencia de páginas falsas que buscan engañar a quienes consultan información sobre apoyos federales. A través de su cuenta oficial en X, la dependencia exhortó a los beneficiarios de las becas a verificar que toda consulta se realice en el sitio oficial Gobierno de México y a seguir únicamente las redes institucionales, incluidas las del coordinador nacional, Julio León, para evitar fraudes y estafas. “Aguas con las páginas falsas. Cuando busques información relacionada con tu Beca Bienestar, comprueba que sea en nuestro sitio oficial: https://gob.mx/becasbenitojuarez. Activa la (notificación) de nuestras redes y las del coordinador nacional, Julio León. No caigas en fraudes y estafas”, indicó la dependencia.

BECA RITA CETINA AMPLÍA SU COBERTURA: AHORA BENEFICIA A ALUMNOS DE PRIMARIA La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo, por lo que actualmente los nuevos beneficiarios se encuentran a la espera de recibir su tarjeta del Bienestar, donde podrán acceder al recurso económico. La iniciativa contempla la entrega de 2 mil 500 pesos anuales para apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares, con el objetivo de contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. TARJETAS PARA LA BECA RITA CETINA SE ENTREGARÁN EN ESTAS FECHAS La distribución de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se realizará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Para recoger el plástico, madres, padres o tutores deberán presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente. En el caso de los estudiantes, se solicitará acta de nacimiento y CURP.

DEPÓSITOS Y MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El primer pago de la beca para alumnos de primaria está programado para agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar. El monto del apoyo variará dependiendo del número de estudiantes inscritos por familia. Por cada alumno se otorgarán 2 mil 500 pesos, incrementándose de manera proporcional en caso de que haya dos o más beneficiarios dentro del mismo hogar. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales de los programas sociales y evitar ingresar datos personales en sitios no verificados, con el fin de prevenir posibles fraudes durante el proceso.

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