Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar

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/ 16 abril 2026
    Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar
    Si tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina para primaria, necesitarás reunir ciertos documentos para recibir la tarjeta del Bienestar. Foto: Especial

Aquí te explicamos qué papeles debes llevar, cuándo será la entrega y cómo se realizará el pago del apoyo.

La Beca Rita Cetina 2026 se consolida como uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes de nivel básico en México. Este programa, impulsado por el Gobierno federal, busca evitar la deserción escolar y apoyar a las familias con gastos como uniformes y útiles escolares.

Uno de los pasos más importantes para recibir el apoyo es recoger la tarjeta del Bienestar, ya que será el único medio para cobrar el dinero. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-como-recuperar-el-comprobante-de-registro-y-cuando-se-entregara-el-apoyo-HG19681226

¿Cuándo se entregan las tarjetas del Bienestar?

La entrega de tarjetas para alumnos de primaria se realizará de forma escalonada entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026. Este proceso será organizado por autoridades educativas y del programa, por lo que es importante estar atento a las convocatorias en cada escuela o entidad.

Documentos para recoger la tarjeta

Para evitar contratiempos, es fundamental presentar la documentación completa. Estos son los requisitos:

- Documentos del padre, madre o tutor

- Identificación oficial vigente (original y copia)

- Acta de nacimiento (copia)

- CURP (copia)

- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 6 meses)

- Documentos del estudiante

- Acta de nacimiento (copia)

- CURP (copia)

Tener estos documentos en orden es clave, ya que sin ellos no se podrá entregar la tarjeta del Bienestar.

¿Cuánto dinero otorga la Beca Rita Cetina?

El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de 2,500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar.

Montos según número de hijos inscritos

- 1 alumno: 2,500 pesos

- 2 alumnos: 5,000 pesos

- 3 alumnos: 7,500 pesos

Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿Cuándo depositan el primer pago?

De acuerdo con autoridades del programa, el primer depósito para alumnos de primaria se realizará en agosto de 2026, justo antes del arranque del nuevo ciclo escolar. Esto permitirá a las familias utilizar el recurso en la compra de útiles y uniformes.

¿Por qué es importante la tarjeta del Bienestar?

La tarjeta del Bienestar no solo es el medio para recibir el dinero, sino también una herramienta clave dentro de la estrategia de apoyo social del Gobierno. A través de ella, los beneficiarios pueden:

- Cobrar su beca de manera segura

- Evitar intermediarios

- Tener mayor control sobre sus recursos

- Recomendaciones para beneficiarios

- Para asegurar que el proceso sea ágil, toma en cuenta lo siguiente:

- Verifica con la escuela la fecha exacta de entrega

- Lleva originales y copias de todos los documentos

- Revisa que los datos coincidan correctamente

Mantente informado en canales oficiales

La Beca Rita Cetina representa un respaldo importante para miles de familias en México. Cumplir con los requisitos y recoger la tarjeta a tiempo es fundamental para no perder este beneficio y aprovechar el apoyo económico destinado a la educación de niñas y niños.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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