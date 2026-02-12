Beca Rita Cetina: CNBBBJ emite advertencia antes del registro

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) emitió un aviso previo al proceso de registro de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, en el que recordó a las familias que todos los trámites relacionados con los apoyos educativos son gratuitos y deben realizarse únicamente a través de canales oficiales.

A través de sus redes sociales, la dependencia alertó sobre posibles intentos de cobro indebido y pidió a la población mantenerse informada mediante sus plataformas verificadas. En su mensaje, señaló:

“¡No te dejes chamaquear! Todos los trámites de las Becas Bienestar son GRATUITOS. Activa la de nuestras redes oficiales y conoce la información correcta sobre los apoyos para estudiantes de educación pública”.

La publicación fue acompañada por una imagen con otro mensaje dirigido a las familias beneficiarias, en el que se enfatiza que “¡Mucho ojo! Todos los trámites y servicios que brinda Becas Bienestar son gratuitos. Nadie puede cobrarte por asistir a una Asamblea Informativa o entregarte tu tarjeta”.