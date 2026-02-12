Beca Rita Cetina: CNBBBJ emite advertencia antes del registro
CNBBBJ alertó sobre posibles cobros indebidos en el registro de la Beca Rita Cetina y recordó que todos los trámites son gratuitos y solo por canales oficiales
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) emitió un aviso previo al proceso de registro de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, en el que recordó a las familias que todos los trámites relacionados con los apoyos educativos son gratuitos y deben realizarse únicamente a través de canales oficiales.
A través de sus redes sociales, la dependencia alertó sobre posibles intentos de cobro indebido y pidió a la población mantenerse informada mediante sus plataformas verificadas. En su mensaje, señaló:
“¡No te dejes chamaquear! Todos los trámites de las Becas Bienestar son GRATUITOS. Activa la de nuestras redes oficiales y conoce la información correcta sobre los apoyos para estudiantes de educación pública”.
La publicación fue acompañada por una imagen con otro mensaje dirigido a las familias beneficiarias, en el que se enfatiza que “¡Mucho ojo! Todos los trámites y servicios que brinda Becas Bienestar son gratuitos. Nadie puede cobrarte por asistir a una Asamblea Informativa o entregarte tu tarjeta”.
QUÉ ES LA BECA UNIVERSAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ‘RITA CETINA’
La beca es un Programa Prioritario del Gobierno de México dirigido a familias con hijas, hijos o menores bajo su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria en instituciones públicas.
El objetivo del programa es apoyar a estudiantes de educación básica mediante recursos económicos cuya cantidad depende de la composición familiar, el nivel educativo de las y los estudiantes y el momento en que la familia se incorporó al programa.
QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA BECA ‘RITA CETINA’
El apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en educación pública básica. En el proceso actual, únicamente podrán solicitarla las familias con hijas e hijos que cursen primaria pública.
MONTOS DE LA BECA ‘RITA CETINA’ SEGÚN
El monto del apoyo varía según la situación de cada familia.
Familias de continuidad (ingresaron al programa en 2025 o antes):
- 1 estudiante de primaria: 1,900 pesos bimestrales
- 2 estudiantes de primaria: 1,900 pesos bimestrales
- 1 estudiante de primaria + 1 de secundaria: 1,900 pesos bimestrales
- 2 estudiantes de secundaria: 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales
- 1 estudiante de primaria + 2 de secundaria: 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales
Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026:
- 1 estudiante de primaria: 2,500 pesos anuales
- 2 estudiantes de primaria: 5,000 pesos anuales
- 3 estudiantes de primaria: 7,500 pesos anuales
Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026):
- 1 de continuidad + 1 de nuevo ingreso: 1,900 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales
- 1 de continuidad + 2 de nuevo ingreso: 1,900 pesos bimestrales + 5,000 pesos anuales
- 2 de secundaria de continuidad + 1 de primaria de nuevo ingreso: 1,900 + 700 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales
CÓMO SOLICITAR LA BECA ‘RITA CETINA’
El proceso se desarrollará en tres etapas principales.
Asambleas informativas:
Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite.
Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios.
Registro en línea:
Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx
Entrega de tarjetas:
Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa.
POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA
La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México.
Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas.
Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país.
Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.