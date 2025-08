Beca Rita Cetina: ¿Cuándo se realizará el próximo pago para estudiantes de secundaria?

Si ves esto, es porque algo está a punto de suceder en las #BecasParaElBienestar . 👀 ✨ 🚧 No es solo un cambio... ¡es una transformación! 🤩 No te lo puedes perder 🫡. Mantente pendiente de nuestras redes sociales. https://t.co/sAYJtOViVP pic.twitter.com/u9A7hogIQe

¿POR QUÉ NO HABRÁ DEPÓSITO DE LA BECA RITA CETINA EN AGOSTO?

Durante el mes de agosto no se realizará el pago correspondiente de este apoyo, ya que se considera como un periodo vacacional en el calendario oficial del ciclo escolar. Debido a que en este mes no hay actividades académicas regulares y los estudiantes no están inscritos formalmente en cursos activos, la dispersión del recurso queda suspendida temporalmente.

Este receso en los pagos ha generado dudas entre algunos padres de familia y estudiantes sobre la reanudación de los depósitos. Sin embargo, las autoridades han señalado que se trata de una pausa programada y que el apoyo se mantiene vigente para el resto del año escolar.

De acuerdo con los calendarios establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el próximo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina está programado para el mes de octubre de 2025. En esa fecha, los beneficiarios volverán a recibir los mil 900 pesos correspondientes al bimestre, siguiendo el esquema de dispersión habitual mediante el Banco del Bienestar.

Es importante que tanto los estudiantes como sus tutores se mantengan atentos a los comunicados oficiales emitidos por las dependencias correspondientes, a través de sus canales digitales o en los planteles escolares, para conocer las fechas exactas y los procedimientos en caso de que existan actualizaciones o cambios.