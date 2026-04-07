Beca Rita Cetina: cuánto reciben familias con dos hijos en secundaria y cómo consultar el pago

Además, se prevé que el programa amplíe su cobertura para incluir a estudiantes de primaria en etapas posteriores.

La beca está dirigida a estudiantes de nivel básico que cursan sus estudios en escuelas públicas del país y otorga un apoyo económico bimestral. En su primera etapa, el programa se ha enfocado en alumnas y alumnos de secundaria, con un monto base de mil 900 pesos.

Durante este mes se realiza el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de la Beca Rita Cetina, por lo que autoridades recomiendan a las familias mantenerse al pendiente, especialmente aquellas que tienen más de un estudiante inscrito en el programa.

CÓMO SE CALCULA EL PAGO DE LA BECA RITA CETINA CON MÁS DE UN BENEFICIARIO

El esquema del programa establece un monto base por familia y un apoyo adicional por cada estudiante extra inscrito. De esta forma, el pago aumenta conforme al número de beneficiarios.

Los montos quedan de la siguiente manera:

- Un hijo inscrito: 1,900 pesos.

- Dos hijos inscritos: 1,900 pesos más 700 pesos adicionales, para un total de 2,600 pesos.

- Tres hijos inscritos: 1,900 pesos más dos apoyos adicionales de 700 pesos, para un total de 3,300 pesos.

Este cálculo aplica cuando los estudiantes pertenecen al mismo núcleo familiar y están registrados dentro del programa.

ENTREGA DEL RECURSO Y CALENDARIO DE PAGO

El apoyo económico se deposita de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Las familias pueden retirar el dinero en sucursales bancarias o cajeros automáticos.

Desde el 1 de abril comenzó la dispersión del pago correspondiente al bimestre marzo-abril. Los depósitos se realizan de manera ordenada conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

CÓMO SABER SI YA SE DEPOSITÓ LA BECA RITA CETINA

Las personas beneficiarias cuentan con distintas opciones para confirmar si el pago ya fue realizado:

- Consultar el Buscador de Estatus del programa.

- Revisar la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

- Acudir directamente a cajeros automáticos del banco para verificar saldo.

- Estas herramientas permiten conocer la fecha de depósito y confirmar la disponibilidad del recurso.