Beca Rita Cetina: Estudiantes de secundaria (continuidad) que recibirán el pago de $1,900 del 8 al 12 de junio

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), a través de su titular Julio León, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Universal Rita Cetina para los beneficiarios de continuidad correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Es decir, el programa social dispersará los pagos en este mes a los estudiantes de secundaria que se unieron al programa social en años pasados. Los depósitos se realizarán durante junio de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario; así será el pago de 8 al 12 de junio de 2026.

CALENDARIO DE PAGOS MAYO-JUNIO DE LA BECA RITA CETINA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - Lunes 8 de junio: letra M.

- Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q.

- Miércoles 10 de junio: letra R.

- Jueves 11 de junio: letra S.

- Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z. La CNBBBJ señaló que el calendario oficial también puede consultarse a través de las redes sociales verificadas de la institución y de su titular, Julio León.

CÓMO CONSULTAR SI A FUE DEPOSITADA LA BECA RITA CETINA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Las autoridades informaron que existen diferentes mecanismos para verificar la dispersión de los recursos una vez que llegue la fecha correspondiente de pago. Una de las opciones consiste en acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar para consultar el saldo disponible en la tarjeta donde se deposita el apoyo. Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual permite revisar el saldo de la cuenta vinculada desde dispositivos móviles. Los beneficiarios también pueden consultar su información mediante el Buscador de Estatus del programa, ingresando su CURP en el portal oficial habilitado para este fin. Asimismo, se encuentra disponible la línea telefónica 800 900 2000, donde los usuarios pueden obtener información relacionada con su depósito proporcionando los 16 dígitos de la tarjeta bancaria.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar; mientras que el monto para alumnos y alumnas de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos extra por menor adicional registrado. Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales.

Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica. Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.

CANALES OFICIALES PARA RESOLVER DUDAS DE LA BECA RITA CETINA La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomendó a los beneficiarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del programa para conocer actualizaciones sobre los depósitos y futuras convocatorias. Para dudas o aclaraciones, también está disponible el número telefónico 55 1162 0300, que brinda atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. La Beca Universal Rita Cetina forma parte de los programas federales de apoyo educativo y actualmente beneficia a estudiantes de secundaria, mientras continúa el proceso de ampliación para incorporar gradualmente a alumnos de primaria en todo el país.

Publicidad