Beca Rita Cetina inicia dispersión: estos son los días en que depositan el pago de octubre de 2026

El depósito de la Beca Rita Cetina ya comenzó. Desde este lunes 5 de octubre, las familias de estudiantes de secundaria pública que reciben el apoyo pueden consultar su cuenta del Banco del Bienestar para verificar si el recurso ya fue dispersado. Los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de la Beca Rita Cetina se realizarán de manera escalonada hasta el viernes 16 de octubre. La fecha depende de la letra inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta, por lo que no todos los beneficiarios recibirán el dinero el mismo día. Este es el primer pago del ciclo escolar 2026-2027 y contempla mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante de secundaria pública, además de 700 pesos por cada alumno de secundaria adicional que forme parte de la misma familia.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA BECA RITA CETINA EN OCTUBRE DE 2026 El depósito se realizará conforme al siguiente calendario: - A y B: lunes 5 de octubre. - C: martes 6 de octubre. - D, E y F: miércoles 7 de octubre. - G: jueves 8 de octubre. - H, I, J, K y L: viernes 9 de octubre. - M: lunes 12 de octubre. - N, Ñ, O, P y Q: martes 13 de octubre. - R: miércoles 14 de octubre. - S: jueves 15 de octubre. - T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 16 de octubre.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGA LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina otorga mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga al menos una alumna o alumno inscrito en secundaria pública. Además, las familias reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del mismo núcleo familiar. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que la SEP, mediante la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el Banco del Bienestar, inició la dispersión de recursos para más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria de escuelas públicas que reciben el apoyo de continuidad.

¿CÓMO SABER SI YA DEPOSITARON LA BECA RITA CETINA? Las familias pueden consultar si el pago ya fue depositado mediante distintos canales del Banco del Bienestar y de las instituciones encargadas de la beca. Una de las opciones es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Después de seleccionar la opción para consultar el saldo, se deben ingresar los 16 números de la Tarjeta del Bienestar y el año de nacimiento para confirmar la identidad y conocer el saldo disponible. También es posible consultar el depósito mediante la aplicación móvil Banco del Bienestar Móvil, ingresando con los datos correspondientes y el NIP de la cuenta. Otra alternativa es utilizar el Buscador de Estatus oficial de las Becas para el Bienestar, donde se puede consultar con la CURP del estudiante beneficiario si el pago ya fue emitido. Finalmente, la consulta puede realizarse de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Para ello es necesario insertar la tarjeta, ingresar el NIP y seleccionar la opción de consulta de saldo.