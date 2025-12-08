Beca Benito Juárez y Rita Cetina: Así se te entregará tu Tarjeta Bienestar si no fuiste a recogerla
La CNBBBJ realiza la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en módulos oficiales de todo el país
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) realiza la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los estudiantes que resultaron seleccionados en la convocatoria más reciente de la Beca para el Bienestar “Rita Cetina” y Benito Juárez.
La dependencia informó que el proceso de entrega se realiza de manera escalonada en distintas sedes del país, por lo que hizo un llamado a los beneficiarios a acudir en la fecha y hora indicadas a fin de evitar retrasos en la dispersión de los apoyos.
De acuerdo con la CNBBBJ, la tarjeta es el único medio autorizado para el cobro de la beca y su entrega forma parte del proceso de bancarización nacional para estudiantes de secundaria inscritos en planteles públicos.
LANZAN MENSAJE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA QUE NO RECOGIERON SU TARJETA BIENESTAR
En un mensaje reciente, la coordinación advirtió sobre las consecuencias de no presentarse al módulo asignado en la fecha establecida.
Señaló que, en caso de no recoger la tarjeta en el día indicado, se contactará al beneficiario hasta que concluya la distribución de plásticos en todo el país.
Ante este escenario, recomendó asistir puntualmente para evitar demoras prolongadas.“Te contactaremos después de concluir la entrega de tarjetas en todo el país, esto puede demorar, así que ¡Mejor asiste el día y la hora que te toca!”, comunicó la dependencia mediante sus canales oficiales.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECOGER TU TARJETA DEL BIENESTAR
La CNBBBJ también dio a conocer la documentación necesaria para recoger la tarjeta, la cual varía dependiendo de si el beneficiario es mayor o menor de edad. En el caso de los estudiantes menores de 18 años, deberán acudir acompañados del adulto registrado durante el proceso de inscripción.
Si el beneficiario es menor de edad, deberá presentar:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)
- Mientras que la madre, padre, tutora o tutor registrado deberá llevar:
- Identificación oficial vigente (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
Si el beneficiario es mayor de edad, deberá presentar:
- Identificación oficial vigente (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)
Los documentos deberán entregarse en original y copia para su validación en el módulo correspondiente.
Una vez recibida la tarjeta, la CNBBBJ sugiere realizar el cambio del NIP en cajeros del Banco del Bienestar. La dependencia recomendó elegir una combinación de cuatro dígitos fácil de recordar pero segura, con el propósito de evitar contratiempos en los posteriores depósitos de la beca.
ENTREGA DE TARJETAS DEL BIENESTAR PARA BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA
La entrega de tarjetas continuará en los próximos días conforme al calendario interno de la institución, que mantiene el objetivo de que todos los nuevos beneficiarios cuenten con su medio de pago antes del siguiente periodo de dispersión. La CNBBBJ reiteró que no existen intermediarios autorizados y que cualquier trámite debe realizarse únicamente en los módulos oficiales.
Con este proceso, la dependencia avanza en la incorporación de los nuevos becarios de la Beca Rita Cetina, un programa que busca garantizar el acceso, permanencia y continuidad de estudiantes de secundaria en instituciones públicas del país.