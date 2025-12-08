Beca Benito Juárez y Rita Cetina: Así se te entregará tu Tarjeta Bienestar si no fuiste a recogerla

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) realiza la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los estudiantes que resultaron seleccionados en la convocatoria más reciente de la Beca para el Bienestar “Rita Cetina” y Benito Juárez.

La dependencia informó que el proceso de entrega se realiza de manera escalonada en distintas sedes del país, por lo que hizo un llamado a los beneficiarios a acudir en la fecha y hora indicadas a fin de evitar retrasos en la dispersión de los apoyos.

De acuerdo con la CNBBBJ, la tarjeta es el único medio autorizado para el cobro de la beca y su entrega forma parte del proceso de bancarización nacional para estudiantes de secundaria inscritos en planteles públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre

LANZAN MENSAJE PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA QUE NO RECOGIERON SU TARJETA BIENESTAR

En un mensaje reciente, la coordinación advirtió sobre las consecuencias de no presentarse al módulo asignado en la fecha establecida.

Señaló que, en caso de no recoger la tarjeta en el día indicado, se contactará al beneficiario hasta que concluya la distribución de plásticos en todo el país.

Ante este escenario, recomendó asistir puntualmente para evitar demoras prolongadas.“Te contactaremos después de concluir la entrega de tarjetas en todo el país, esto puede demorar, así que ¡Mejor asiste el día y la hora que te toca!”, comunicó la dependencia mediante sus canales oficiales.