Bienestar ofrece apoyo de 9 mil 582 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos

Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se beneficiarán del alza al salario mínimo para 2026, ya que su apoyo económico mensual es de 9 mil 582,47 pesos .

En ese sentido, destaca uno de los programas más populares, en el que puedes recibir un apoyo de 9 mil 582 pesos mensuales , cumpliendo con 4 requisitos, entre los que se encuentra ser mayor de edad.

La Secretaría del Bienestar cuenta con un buen número de programas sociales que tienen el objetivo de apoyar a los mexicanos de distintas edades, condiciones socioeconómicas y en diferentes situaciones.

Este Programa para el Bienestar permite a los jóvenes incorporarse a un centro de trabajo —un taller, un comercio o una empresa— para recibir capacitación durante 12 meses, durante los cuales el Gobierno de México les paga el equivalente al salario mínimo y les otorga el seguro médico del IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 6 al 22 de enero, según el calendario?

¿A QUIÉNES ESTÁ DESTINADA ESTA BECA?

La beca Jóvenes Construyendo el Futuro está destinada específicamente a un sector de la población mexicana que se encuentra en una situación de vulnerabilidad laboral o académica.

Es decir, a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, que no están inscritos en ninguna institución educativa, bien sea pública o privada, y que no tienen un empleo formal o contrato vigente.

REQUISITOS

Los interesados en inscribirse deberán cumplir con los siguientes criterios:

1. Residir en México;

2. Tener entre 18 y 29 años;

3. No estudiar ni trabajar;

4. Presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El registro se realiza en el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, al cual puedes acceder dando clic aquí. De igual manera, se pueden realizar las incorporaciones en alguna de las Oficinas Móviles desplegadas en todo el país.

¿CÓMO ME REGISTRO?

El registro para Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará a través de un proceso sencillo que incluye las siguientes etapas:

1. Registro en la plataforma: Ingresar al portal oficial del programa, dar clic en el botón que dice “Inscríbete” si se trata de Tutor o Aprendiz y seguir los pasos; completar un formulario en línea para obtener un usuario y contraseña.

2. Carga de documentos: Subir los documentos requeridos a la plataforma digital.

3. Selección del centro de trabajo: Elegir un centro de trabajo de acuerdo con las opciones disponibles, considerando la distancia, área de interés y escolaridad.

4. Entrevista: Acudir a una entrevista en el centro de trabajo seleccionado, donde se decidirá la aprobación de la solicitud.

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro prevé beneficiar a 500 mil nuevos aprendices el próximo año, dando prioridad a municipios con rezago social o con alta incidencia delictiva, pues otro objetivo del programa es alejar a los jóvenes de la criminalidad y la violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Qué opciones tengo para retirar en julio los 6 mil pesos y qué hacer si perdí mi tarjeta?

Desde que arrancó el programa en 2019 a la fecha, 3.4 millones de jóvenes, mujeres en su mayoría, han sido parte de éste gracias a una inversión acumulada de 135 mil millones de pesos.

De las y los egresados, 7 de cada 10 lograron encontrar un empleo u ocupación productiva, o bien retomaron sus estudios tras su capacitación laboral.