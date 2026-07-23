¿Buscas una licenciatura gratis? La UNADM abre convocatoria 2026 con 20 mil lugares; estas son las carreras disponibles

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    ¿Buscas una licenciatura gratis? La UNADM abre convocatoria 2026 con 20 mil lugares; estas son las carreras disponibles
    La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), institución de la Secretaría de Educación Pública (SEP), abrió su convocatoria de ingreso 2026. FOTO: UnADM

Las y los aspirantes podrán estudiar una licenciatura completamente en línea y sin costo.

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) publicó su Convocatoria de Ingreso 2026, mediante la cual ofrecerá 20 mil lugares para personas interesadas en cursar una licenciatura gratuita en línea.

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La institución, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca ampliar el acceso a la educación superior a través de un modelo flexible y totalmente virtual, dirigido a quienes desean continuar sus estudios sin asistir de manera presencial a un campus universitario.

¿Qué licenciaturas ofrece la UnADM?

La oferta académica de la UnADM está integrada por programas en tres grandes áreas del conocimiento.

En Ciencias Sociales y Administrativas se encuentran carreras como Derecho, Mercadotecnia Internacional, Administración y Gestión Pública, Contaduría y Finanzas Públicas, Gestión y Administración de PyME, Administración de Empresas Turísticas, Desarrollo Comunitario, Seguridad Pública, Gestión Territorial y Políticas y Proyectos Sociales.

En el área de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología destacan Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Gestión Industrial, además de las licenciaturas en Matemáticas y Enseñanza de las Matemáticas.

Por su parte, Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales incluye Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Tecnología Ambiental, Nutrición Aplicada, Gerencia de Servicios de Salud, Promoción y Educación para la Salud y Seguridad Alimentaria.

$!La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) ofrecerá 20 mil lugares.
La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) ofrecerá 20 mil lugares. FOTO: UnADM

Fechas de registro para la convocatoria UNADM 2026

El proceso de admisión inició el 20 de julio de 2026 y deberá realizarse completamente en línea a través del portal oficial de la universidad.

El registro estará disponible del 28 de julio al 10 de agosto, en un horario de 9:00 a 23:55 horas, periodo durante el cual las personas aspirantes deberán completar su solicitud y cargar la documentación requerida.

Requisitos para participar

Entre los principales requisitos se encuentran:

- Ser mexicana o mexicano, o contar con nacionalidad mexicana.

- Presentar acta de nacimiento.

- Contar con certificado de bachillerato o equivalente.

- Tener la CURP emitida por RENAPO.

- Registrar un correo electrónico personal.

- Completar todas las etapas del proceso de admisión.

Además, debido a que las clases se imparten completamente en línea, la universidad recomienda contar con conocimientos básicos en el uso de computadoras, navegación por internet y plataformas digitales.

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¿La UnADM tiene validez oficial?

Sí. La Universidad Abierta y a Distancia de México forma parte de la Secretaría de Educación Pública, por lo que sus programas cuentan con validez oficial. Al ser un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, no requiere Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), trámite que aplica principalmente para instituciones privadas.

Las personas interesadas deberán realizar todo el proceso mediante el Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE), donde obtendrán un folio de registro, completarán su perfil y cargarán la documentación solicitada para continuar con su proceso de admisión.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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