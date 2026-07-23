¿Buscas una licenciatura gratis? La UNADM abre convocatoria 2026 con 20 mil lugares; estas son las carreras disponibles

La Universidad Abierta y a Distancia de México ( UnADM ) publicó su Convocatoria de Ingreso 2026, mediante la cual ofrecerá 20 mil lugares para personas interesadas en cursar una licenciatura gratuita en línea.

La institución, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca ampliar el acceso a la educación superior a través de un modelo flexible y totalmente virtual, dirigido a quienes desean continuar sus estudios sin asistir de manera presencial a un campus universitario.

¿Qué licenciaturas ofrece la UnADM?

La oferta académica de la UnADM está integrada por programas en tres grandes áreas del conocimiento.

En Ciencias Sociales y Administrativas se encuentran carreras como Derecho, Mercadotecnia Internacional, Administración y Gestión Pública, Contaduría y Finanzas Públicas, Gestión y Administración de PyME, Administración de Empresas Turísticas, Desarrollo Comunitario, Seguridad Pública, Gestión Territorial y Políticas y Proyectos Sociales.

En el área de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología destacan Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Gestión Industrial, además de las licenciaturas en Matemáticas y Enseñanza de las Matemáticas.

Por su parte, Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales incluye Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Tecnología Ambiental, Nutrición Aplicada, Gerencia de Servicios de Salud, Promoción y Educación para la Salud y Seguridad Alimentaria.