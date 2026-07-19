Más estudiantes de Coahuila con discapacidad ingresan a la universidad, pero pocos logran graduarse

Las cifras de educación superior en Coahuila muestran que uno de los principales retos para los estudiantes con discapacidad no solo es el acceso a la universidad, sino también la permanencia y conclusión de sus estudios.

De acuerdo con estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), durante los últimos seis ciclos escolares analizados las instituciones de educación superior reportaron un promedio de 310 nuevos ingresos de estudiantes con discapacidad por ciclo, mientras que la cifra promedio de egresados fue de alrededor de 201 alumnos.

El comportamiento de la matrícula tuvo su punto más alto en el ciclo escolar 2020-2021, cuando se contabilizaron mil 559 estudiantes con discapacidad, equivalente al 1.18 por ciento del total de alumnos universitarios en el estado. Ese ciclo registró 424 nuevos ingresos y 189 egresados.

En contraste, posterior a la Pandemia por COVID-19 el ciclo 2023-2024 presentó la cifra más baja de estudiantes registrados en el periodo reciente, con 750 alumnos, que representaron el 0.50 por ciento de la matrícula universitaria estatal. Durante ese periodo ingresaron 239 estudiantes con discapacidad y egresaron 113, la cifra más baja del periodo analizado.

Los datos muestran que la brecha entre ingreso y conclusión de estudios se mantiene en distintas áreas académicas. Entre las carreras con mayor presencia de estudiantes con discapacidad se encuentran Enfermería General y Obstetricia, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Electrónica, Automatización y Aplicaciones de la Mecánica-Eléctrica, así como Derecho.

En Enfermería, la mayor concentración histórica se ubicó en Monclova y Piedras Negras, donde durante algunos ciclos se registraron más de 200 estudiantes entre ambos municipios; sin embargo, el número de egresados fue reducido en comparación con la matrícula con solo 6 egresados de Monclova.

Ingeniería Industrial destacó principalmente en regiones industriales como Sabinas, Torreón y Ramos Arizpe. En Sabinas llegó a registrar 117 estudiantes con discapacidad en el ciclo 2020-2021, pero no reportó egresados en ese periodo. Para 2023-2024 la matrícula bajó a 36 alumnos y únicamente se registraron tres egresados. En Ramos Arizpe, el punto más alto fue de 71 estudiantes, con seis egresados en 2020-2021.