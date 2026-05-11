Crece el camino internacional: ‘El Desaire’ compite en festival de Gales

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    Crece el camino internacional: ‘El Desaire’ compite en festival de Gales
    Camino. El filme grabado en Saltillo continúa ampliando su presencia internacional con una nueva competencia en Europa. FOTO: OMAR SAUCEDO

Esta será una contienda más que podría conquistar el filme grabado en Coahuila durante 2023

Una vez más, la historia de Rosita Alvírez llevada al cine en ‘El Desaire’ se abre camino entre festivales internacionales, ya que este lunes su director, Gabriel Ramos, confirmó que fue seleccionada para competir en el Carmarthen Bay Film Festival, en Gales.

“Estamos nominados como Mejor Película en el festival @cbffwales de Gales. Felicidades a todo el equipo”, escribió el cineasta al compartir que la historia filmada en Saltillo tiene una nueva misión internacional.

El Desaire tiene como protagonista a Vico Escorcia, junto a Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, además de las participaciones de Gabriela de la Garza e Irene Arcila.

¿QUÉ PASÓ CON ‘EL DESAIRE’?

Con 20 reconocimientos internacionales, El Desaire compite con April X, de Michael K. Parandi, y Triumph of the Heart, de Anthony Di Ambrosio.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-tienes-tu-boleto-otakufest-saltillo-2026-reunira-anime-cosplay-y-estrellas-del-doblaje-este-fin-de-semana-OG20626383

Hace unos días, el equipo de producción, el elenco y el equipo técnico celebraron el reciente triunfo de Gabriel Ramos y la historia de ‘Rosa’, ya que destacó en el Houston International Film Festival con reconocimientos a Mejor Película, Dirección, Fotografía y Actriz.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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