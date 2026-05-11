Crece el camino internacional: ‘El Desaire’ compite en festival de Gales

Una vez más, la historia de Rosita Alvírez llevada al cine en ‘El Desaire’ se abre camino entre festivales internacionales, ya que este lunes su director, Gabriel Ramos, confirmó que fue seleccionada para competir en el Carmarthen Bay Film Festival, en Gales.

“Estamos nominados como Mejor Película en el festival @cbffwales de Gales. Felicidades a todo el equipo”, escribió el cineasta al compartir que la historia filmada en Saltillo tiene una nueva misión internacional.

El Desaire tiene como protagonista a Vico Escorcia, junto a Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, además de las participaciones de Gabriela de la Garza e Irene Arcila.