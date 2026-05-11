Crece el camino internacional: ‘El Desaire’ compite en festival de Gales
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Esta será una contienda más que podría conquistar el filme grabado en Coahuila durante 2023
Una vez más, la historia de Rosita Alvírez llevada al cine en ‘El Desaire’ se abre camino entre festivales internacionales, ya que este lunes su director, Gabriel Ramos, confirmó que fue seleccionada para competir en el Carmarthen Bay Film Festival, en Gales.
“Estamos nominados como Mejor Película en el festival @cbffwales de Gales. Felicidades a todo el equipo”, escribió el cineasta al compartir que la historia filmada en Saltillo tiene una nueva misión internacional.
El Desaire tiene como protagonista a Vico Escorcia, junto a Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, además de las participaciones de Gabriela de la Garza e Irene Arcila.
¿QUÉ PASÓ CON ‘EL DESAIRE’?
Con 20 reconocimientos internacionales, El Desaire compite con April X, de Michael K. Parandi, y Triumph of the Heart, de Anthony Di Ambrosio.
Hace unos días, el equipo de producción, el elenco y el equipo técnico celebraron el reciente triunfo de Gabriel Ramos y la historia de ‘Rosa’, ya que destacó en el Houston International Film Festival con reconocimientos a Mejor Película, Dirección, Fotografía y Actriz.