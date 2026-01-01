¿Feliz año nuevo?... Refrescos, cigarros, apuestas y artículos que pagarán más impuestos a partir de hoy

El arranque del nuevo año no será precisamente motivo de celebración para muchos consumidores. A partir del 1 de enero de 2026, diversos productos de consumo cotidiano estarán sujetos a un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que se traducirá en precios más altos.

Estos ajustes fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre y forman parte de una política fiscal que busca desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud y regular actividades como las apuestas.

Aunque la medida afecta principalmente a refrescos y cigarros, también impacta a casinos y plataformas de apuestas, tanto presenciales como en línea, sectores que verán un aumento significativo en su carga tributaria.

VIDEOJUEGOS QUEDAN FUERA DEL IEPS

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la cancelación del IEPS a los videojuegos violentos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que resulta inviable distinguir de manera objetiva qué videojuegos pueden considerarse violentos y cuáles no.

Ante esta dificultad técnica y legal, el Gobierno optó por no aplicar el impuesto a partir de 2026. En su lugar, se impulsarán campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes para prevenir adicciones a los videojuegos y promover una cultura de paz.

La mandataria subrayó que el enfoque no será recaudatorio, sino preventivo, al considerar que el gasto en videojuegos puede representar una carga económica para las familias y, en algunos casos, fomentar conductas negativas.

PRODUCTOS QUE SUBIRÁN DE PRECIO EN 2026

Pese a la cancelación del impuesto a videojuegos, otros productos sí enfrentarán aumentos importantes en sus precios debido al IEPS. Entre los principales ajustes destacan los siguientes.

• Bebidas azucaradas: el impuesto pasa de 1.6 a 3 pesos por litro

• Bebidas con edulcorantes, sueros y bebidas light también estarán gravadas

• Tabaco: el IEPS aumenta hasta en 40 por ciento

• Casinos y apuestas, incluidas las digitales, suben del 30 al 50 por ciento

Estas medidas buscan reducir el consumo de productos con alto impacto en la salud pública y generar recursos para programas sociales y de prevención.

MÁS IMPUESTOS A CIGARROS Y REFRESCOS

En el caso de los cigarros, se aplicará una cuota inicial de 0.8516 pesos por unidad a partir de 2026. Este impuesto se incrementará de forma gradual hasta llegar a 1.1584 pesos por cigarro en 2030, como parte de un plan de actualización progresiva.

Para las bebidas saborizadas con azúcares añadidos, la cuota será de 3.0818 pesos por litro, mientras que aquellas con edulcorantes pagarán 1.50 pesos por litro. El objetivo es reducir el consumo de refrescos y combatir problemas como la diabetes y la obesidad.

DATOS CURIOSOS

• México es uno de los países con mayor consumo de refrescos en el mundo

• El IEPS al tabaco se incrementará cada año hasta 2030

• Las apuestas en línea tendrán el mismo impuesto que los casinos físicos

El 2026 marca un cambio relevante en la política fiscal mexicana. Aunque se elimina el impuesto a los videojuegos, el aumento al IEPS en refrescos, cigarros y apuestas impactará directamente en los precios al consumidor.

Las autoridades aseguran que estas medidas buscan mejorar la salud pública y fomentar hábitos más responsables, aunque el efecto inmediato será un mayor gasto para las familias.