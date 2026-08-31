El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: durará cinco días en noviembre con ofertas y promociones

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    El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: durará cinco días en noviembre con ofertas y promociones
    El Buen Fin 2026 ofrecerá promociones en comercios físicos y plataformas digitales; los consumidores podrán consultar establecimientos participantes y presentar reclamaciones. VANGUARDIA

El Buen Fin 2026 tendrá promociones en tiendas físicas y en línea. Conoce cómo identificar negocios participantes y qué hacer ante un problema de compra

La edición 2026 de El Buen Fin se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, con cinco días de promociones en comercios físicos y plataformas de venta en línea de empresas participantes.

La iniciativa busca impulsar el comercio formal, el mercado interno y el consumo, además de promover condiciones que permitan proteger los derechos de los consumidores.

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¿CÓMO SABER QUÉ TIENDAS PARTICIPARÁN EN EL BUEN FIN 2026?

Las personas interesadas podrán consultar el directorio de establecimientos y sitios web participantes en la página oficial de El Buen Fin. También podrán identificar a los negocios registrados mediante el código QR incluido en su publicidad.

Cada establecimiento será responsable de cumplir las condiciones, precios, cantidades y características de los productos o servicios que anuncie.

$!El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: durará cinco días en noviembre con ofertas y promociones

¿QUÉ HACER ANTE UN PROBLEMA CON UNA COMPRA DURANTE EL BUEN FIN 2026?

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) contará con servicios de atención durante la temporada y ofrecerá mecanismos como ConciliaExprés, mediante el cual pueden resolverse reclamaciones con proveedores registrados sin acudir personalmente a una oficina.

Para asesorías, denuncias o reclamaciones está disponible el Teléfono del Consumidor: 55-5568-8722 y 800-468-8722. También se pueden solicitar asesorías mediante asesoria@profeco.gob.mx.

PROFECO tendrá un horario especial de 9:00 a 19:00 horas durante El Buen Fin.

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¿QUÉ ORGANISMOS PARTICIPAN EN EL BUEN FIN 2026?

El programa es coordinado por la Secretaría de Economía y cuenta con la participación de dependencias como SHCP, SECTUR, SAT y PROFECO. Por el sector privado intervienen organismos empresariales y asociaciones vinculadas con el comercio, servicios, banca y ventas en línea.

Con cinco días de duración, los consumidores podrán revisar las promociones disponibles y comparar las condiciones ofrecidas por los establecimientos antes de realizar sus compras.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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