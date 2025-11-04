Carl’s Jr. y Cinépolis lanzan los ‘Comboletos’: En la compra de este combo consigues entradas GRATIS

/ 4 noviembre 2025
Fans de las hamburguesas y apasionados por las buenas películas fueron sorprendidos con una gran oferta de Carl’s Jr. y Cinépolis... Descubre de qué se trata y cómo aplica

¿Eres fan de las hamburguesas y las películas? Carl’s Jr. y Cinépolis han sorprendido a miles de mexicanos con una gran oferta que complementa el dúo ideal en el mes de noviembre.

A través de sus redes sociales, la famosa cadena de comida rápida confirmó esta imperdible promoción: “El plan perfecto es primero ir por unas burgers a Carl’s y después al cine a disfrutar de una buena movie”.

PERO... ¿DE QUÉ SE TRATA LA PROMOCIÓN DE CARL’S JR Y CINÉPOLIS?

Esta campaña propone la compra de dos combos a elegir en tiendas Carl’s Jr. para obtener un cupón especial de Cinépolis, con el que disfrutarás de un precio preferencial durante tu próxima visita al cine.

“En la compra de 2 combos llévate un Comboleto de $260 pesos”, dice el cartel. De esta forma, las y los clientes obtendrán hasta un 35% de descuento.

¿QUÉ INCLUYE EL ‘COMBOLETO’ CINÉPOLIS?

De acuerdo con lo que se explicó, el boleto Cinépolis-Carl’s Jr. incluye tanto las entradas como productos de dulcería:

* 2 entradas para salas tradicionales;

* Combo Cuates (1 palomitas jumbo y 2 refrescos jumbo) a solo $260 pesos.

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN?

Dentro de los términos y condiciones expuestos por Carl’s Jr. esta promoción en coordinación con Cinépolis, tiene diferentes fechas de vigencia:

1. Combo Cuates a $260 pesos: es válido del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2025.

2. Comboleto Cinépolis: disponible desde el 15 de septiembre y hasta agotar existencias.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN CINÉPOLIS MÉXICO?

Según las listas de próximos estrenos de películas, estas son algunas de las películas que se espera lleguen pronto:

* Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze (Animación, Acción, Terror, Fantasía)

* A pesar de ti (Regretting You) (Romance, Drama)

* El padre del año (Goodrich)

* Soy Frankelda (Animación)

* Good Boy (Terror, Thriller)

* ParaNorman (Reestreno, Remasterizada)

* Volver al Futuro (Back to the Future) (Reestreno, 40° Aniversario)

* Tesis Sobre Una Domesticación

* Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune) (Comedia, Fantasía)

* 6 exorcismos (Body Parts)

* Bugonia

* No me sigas

* El callejón de los milagros (Reestreno, Remasterizada)

* Las guerreras K-Pop

* La princesa Mononoke (Reestreno)

* El cadáver de la Novia (Corpse Bride) (Reestreno, 20° Aniversario)

* Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands)

* Los Ilusionistas 3

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN DE CARL’S JR. Y CINÉPOLIS

* El cupón es canjeable en las taquillas Cinépolis de México.

* Las entradas al cine son válidas solo para salas tradicionales Cinépolis.

* No aplica en Cinépolis VIP, MacroXE, 4DX, IMAX, PLUUS, Sala Junior Cinépolis, 3D o cualquier otro formato o sala no especificado.

* No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales, programación +Que Cine Cinépolis (contenido alternativo) o determinada programación especificada por Cinépolis.

* El canje de este cupón no aplica a través de la App, página web cinepolis.com o taquillas automáticas.

* Cupón no válido en días festivos o de descanso obligatorio señalados en la Ley Federal del Trabajo.

* Las entradas deben ser para la misma película y función exhibida el día del canje del cupón.

* Sujeto a disponibilidad, cupo en la sala y clasificación de la película.

* Cupón canjeable solo una vez.

* Productos sujetos a disponibilidad.

* No participa con otras promociones, descuentos y no es acumulable.

* El cupón debe estar completo y legible para su validez.

* Solo un Comboleto Cinépolis por cliente.

* No aplica con combos infantiles Star Pals.

* Válido solo en restaurantes participantes excepto aeropuertos.

$!FOTO: CARL’S JR.
FOTO: CARL’S JR.

