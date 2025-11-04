Carl’s Jr. y Cinépolis lanzan los ‘Comboletos’: En la compra de este combo consigues entradas GRATIS

¿Eres fan de las hamburguesas y las películas? Carl’s Jr. y Cinépolis han sorprendido a miles de mexicanos con una gran oferta que complementa el dúo ideal en el mes de noviembre. A través de sus redes sociales, la famosa cadena de comida rápida confirmó esta imperdible promoción: “El plan perfecto es primero ir por unas burgers a Carl’s y después al cine a disfrutar de una buena movie”. TE PUEDE INTERESAR: Fiesta Cinépolis: ¿Qué incluye la promoción de los boletos a $29 pesos y cuándo termina? PERO... ¿DE QUÉ SE TRATA LA PROMOCIÓN DE CARL’S JR Y CINÉPOLIS? Esta campaña propone la compra de dos combos a elegir en tiendas Carl’s Jr. para obtener un cupón especial de Cinépolis, con el que disfrutarás de un precio preferencial durante tu próxima visita al cine. “En la compra de 2 combos llévate un Comboleto de $260 pesos”, dice el cartel. De esta forma, las y los clientes obtendrán hasta un 35% de descuento.

¿QUÉ INCLUYE EL 'COMBOLETO' CINÉPOLIS? De acuerdo con lo que se explicó, el boleto Cinépolis-Carl's Jr. incluye tanto las entradas como productos de dulcería: * 2 entradas para salas tradicionales; * Combo Cuates (1 palomitas jumbo y 2 refrescos jumbo) a solo $260 pesos. ¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN? Dentro de los términos y condiciones expuestos por Carl's Jr. esta promoción en coordinación con Cinépolis, tiene diferentes fechas de vigencia: 1. Combo Cuates a $260 pesos: es válido del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2025. 2. Comboleto Cinépolis: disponible desde el 15 de septiembre y hasta agotar existencias.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN CINÉPOLIS MÉXICO? Según las listas de próximos estrenos de películas, estas son algunas de las películas que se espera lleguen pronto: * Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze (Animación, Acción, Terror, Fantasía) * A pesar de ti (Regretting You) (Romance, Drama) * El padre del año (Goodrich) * Soy Frankelda (Animación) * Good Boy (Terror, Thriller) * ParaNorman (Reestreno, Remasterizada) * Volver al Futuro (Back to the Future) (Reestreno, 40° Aniversario) * Tesis Sobre Una Domesticación * Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune) (Comedia, Fantasía) * 6 exorcismos (Body Parts) * Bugonia * No me sigas * El callejón de los milagros (Reestreno, Remasterizada) * Las guerreras K-Pop * La princesa Mononoke (Reestreno) * El cadáver de la Novia (Corpse Bride) (Reestreno, 20° Aniversario) * Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands) * Los Ilusionistas 3

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN DE CARL’S JR. Y CINÉPOLIS * El cupón es canjeable en las taquillas Cinépolis de México. * Las entradas al cine son válidas solo para salas tradicionales Cinépolis. * No aplica en Cinépolis VIP, MacroXE, 4DX, IMAX, PLUUS, Sala Junior Cinépolis, 3D o cualquier otro formato o sala no especificado. * No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales, programación +Que Cine Cinépolis (contenido alternativo) o determinada programación especificada por Cinépolis. * El canje de este cupón no aplica a través de la App, página web cinepolis.com o taquillas automáticas. * Cupón no válido en días festivos o de descanso obligatorio señalados en la Ley Federal del Trabajo. * Las entradas deben ser para la misma película y función exhibida el día del canje del cupón. * Sujeto a disponibilidad, cupo en la sala y clasificación de la película. * Cupón canjeable solo una vez. * Productos sujetos a disponibilidad. * No participa con otras promociones, descuentos y no es acumulable. * El cupón debe estar completo y legible para su validez. * Solo un Comboleto Cinépolis por cliente. * No aplica con combos infantiles Star Pals. * Válido solo en restaurantes participantes excepto aeropuertos.