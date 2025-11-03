Fiesta Cinépolis: ¿Qué incluye la promoción de los boletos a $29 pesos y cuándo termina?

A partir de este 3 de noviembre, la Fiesta Cinépolis ha iniciado sorprendiendo a fanáticos del cine con precios especiales, con los que podrán disfrutar de una experiencia inigualable con entradas a películas a solo $29 pesos en todas las sucursales de México. Con esta campaña de ofertas y promociones, los cinéfilos seguramente aprovecharán para explotar al máximo esta temporada. Por ello, VANGUARDIA te informa sobre todo lo que incluye la gran Fiesta Cinépolis. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son? Marcha Generación Z México: fecha y lugar de la movilización con banderas de ‘One Piece’ ¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ LA FIESTA CINÉPOLIS? Durante tres días enteros, las y los amantes del cine podrán disfrutar de un precio sumamente especial: “Fiesta Cinépolis ¡regresará del 3 al 5 de noviembre! Con funciones a $29 y $75 en formatos especiales. ¿List@ para el festejo?”, dice el anuncio oficial de Cinépolis, publicado en sus redes sociales. Lo mejor, es que la oferta aplicará en todas las sucursales de México, incluyendo Cinépolis Pluus, Cinépolis Junior y Macro XE.

¿QUÉ INCLUYE LA PROMOCIÓN DE LA FIESTA CINÉPOLIS? VANGUARDIA te recomienda prestar atención, ya que las distintas salas y formatos tendrán diferentes precios: * Los boletos de 29 pesos aplican en salas tradicionales y Cinépolis Pluus, Cinépolis Pluus y Macro XE, y solamente en butacas individuales. * Los boletos de 75 pesos aplican en Cinépolis VIP, IMAC y 4DX, solamente en butaca individual. Asimismo, es necesario mencionar que la promoción aplica en cualquier horario disponible. De esta forma, podrás aprovechar en el momento que más se ajuste a tu agenda. Finalmente, considera preguntar por promociones vigentes en los combos de dulcería, para economizar al máximo tu visita a Cinépolis.

TÉRMINOS, CONDICIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES DE LA GRAN ‘FIESTA CINÉPOLIS’ * No aplica con otras promociones, descuentos, cupones, con precios especiales/preferenciales, como: precio de miércoles, matinés, días festivos, estudiantes, menores de 12 años, combo lunes ClubCinépolis, martes 2x1 con la tarjeta Club Cinépolis, personas de la tercera edad, o cualquier otra promoción vigente o que determine Cinépolis. * No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales o contenido alternativo. * No participan butacas dobles, cuádruples o diferenciadas del formato correspondiente. * Sujeto a disponibilidad de cupo en sala y clasificación de la película. * Esta Promoción aplica en las compras de boletos realizadas a través de los canales siguientes: aplicación móvil oficial de Cinépolis, página web cinepolis.com, taquilla automática, kioscos y en la taquilla del cine. * El precio incluye IVA. * No es acumulable con otras promociones o descuentos. * Esta Promoción no aplica al canjear beneficios de socio Club Cinépolis. * Esta Promoción podrá ser adquirida con pago de puntos Club Cinépolis siempre que los puntos puedan cubrir el valor total del boleto. * Participan los conjuntos Cinépolis® y Cinépolis VIP® de la República Mexicana.• No aplica en salas ScreenX.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN CINÉPOLIS MÉXICO? Según las listas de próximos estrenos, estas son algunas de las películas que se espera lleguen pronto: * Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze (Animación, Acción, Terror, Fantasía) * A pesar de ti (Regretting You) (Romance, Drama) * El padre del año (Goodrich) * Soy Frankelda (Animación) * Good Boy (Terror, Thriller) * ParaNorman (Reestreno, Remasterizada) * Volver al Futuro (Back to the Future) (Reestreno, 40° Aniversario) * Tesis Sobre Una Domesticación * Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune) (Comedia, Fantasía) * 6 exorcismos (Body Parts) * Bugonia * No me sigas * El callejón de los milagros (Reestreno, Remasterizada) * Las guerreras K-Pop * La princesa Mononoke (Reestreno) * El cadáver de la Novia (Corpse Bride) (Reestreno, 20° Aniversario) * Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands) * Los Ilusionistas 3

CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OFERTAS Y PROMOCIONES EN CINES 1. Días y Horarios Clave para Boletos: El secreto para ahorrar en boletos está en la planeación de tus visitas. 2. Aprovecha los Programas de Lealtad: Inscribirte en los programas de lealtad de las cadenas de cine (Club Cinépolis, Cinemex Premium, etc.) es fundamental, ya que te da acceso a promociones exclusivas, acumulación de puntos, beneficios de cumpleaños y más. 3. Descuentos por Medios de Pago (Bancos y Tarjetas): Muchas instituciones bancarias tienen convenios permanentes con las cadenas de cine. 4. Estrategias en Dulcería: La dulcería suele ser el gasto más grande, pero puedes reducirlo.