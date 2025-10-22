¡Regresa la ‘Fiesta Cinépolis’! Boletos estarán a $29 pesos estos días para todas las sucursales en México

Cinépolis ha vuelto a sorprender a todos sus usuarios, al traer de vuelta la icónica ‘Fiesta Cinépolis’, con la que todas y todos podrán disfrutar de buenos estrenos a excelentes precios. Desde el pasado 20 de octubre, esta famosa cadena de cines anunció el regreso de su icónica campaña, que pone en precios especiales las entradas para salas estándar, VIP, 4DX e IMAX. TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Documental ‘Llamarse Olimpia’ gana en FICM; ahora es elegible a los Premios Oscar ¿DE QUÉ SE TRATA LA FIESTA CINPOLIS Y CUÁNDO SERÁ? Durante tres días enteros, las y los amantes del cine podrán disfrutar de un precio sumamente especial: “Fiesta Cinépolis ¡regresará del 3 al 5 de noviembre! Con funciones a $29 y $75 en formatos especiales. ¿List@ para el festejo?”, dice el anuncio oficial de Cinépolis, publicado en sus redes sociales. Lo mejor, es que la oferta aplicará en todas las sucursales de México, incluyendo Cinépolis Pluus, Cinépolis Junior y Macro XE.

TÉRMINOS, CONDICIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES DE LA GRAN 'FIESTA CINÉPOLIS' * Los boletos de 29 pesos aplican en salas tradicionales y Cinépolis Pluus, Cinépolis Pluus y Macro XE, y solamente en butacas individuales. * Los boletos de 75 pesos aplican en Cinépolis VIP, IMAC y 4DX, solamente en butaca individual. * Todos los precios ya incluyen IVA. * Aún no se especifica un horario especial para la 'Fiesta Cinépolis'. * La promoción no es válida con otras promociones o descuentos, como miércoles, matinés, 2x1, Club Cinépolis, etc.). * No aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales o contenidos alternativos. * No aplica en salas Screen X. * No es acumulable con otras promociones o beneficios.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN CINÉPOLIS MÉXICO? Según las listas de próximos estrenos, estas son algunas de las películas que se espera lleguen pronto: * Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze (Animación, Acción, Terror, Fantasía) * A pesar de ti (Regretting You) (Romance, Drama) * El padre del año (Goodrich) * Soy Frankelda (Animación) * Good Boy (Terror, Thriller) * ParaNorman (Reestreno, Remasterizada) * Volver al Futuro (Back to the Future) (Reestreno, 40° Aniversario) * Tesis Sobre Una Domesticación * Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune) (Comedia, Fantasía) * 6 exorcismos (Body Parts) * Bugonia * No me sigas * El callejón de los milagros (Reestreno, Remasterizada) * Las guerreras K-Pop * La princesa Mononoke (Reestreno) * El cadáver de la Novia (Corpse Bride) (Reestreno, 20° Aniversario) * Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands) * Los Ilusionistas 3

CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OFERTAS Y PROMOCIONES EN CINES 1. Días y Horarios Clave para Boletos: El secreto para ahorrar en boletos está en la planeación de tus visitas. 2. Aprovecha los Programas de Lealtad: Inscribirte en los programas de lealtad de las cadenas de cine (Club Cinépolis, Cinemex Premium, etc.) es fundamental, ya que te da acceso a promociones exclusivas, acumulación de puntos, beneficios de cumpleaños y más. 3. Descuentos por Medios de Pago (Bancos y Tarjetas): Muchas instituciones bancarias tienen convenios permanentes con las cadenas de cine. 4. Estrategias en Dulcería: La dulcería suele ser el gasto más grande, pero puedes reducirlo.