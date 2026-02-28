Sedena defiende el Servicio Militar como ‘timbre de orgullo’ y presenta nuevo esquema 2026

/ 28 febrero 2026
    Sedena defiende el Servicio Militar como ‘timbre de orgullo’ y presenta nuevo esquema 2026
    Con un nuevo esquema de adiestramiento más corto, el Servicio Militar Nacional busca ampliar su alcance y reorientar contenidos. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Sedena destacó que el cumplimiento de esta obligación se vincula con disciplina, derechos humanos e igualdad de género

CDMX.- El director del Servicio Militar Nacional (SMN), general de Brigada de Estado Mayor Luis Antonio Pantoja Hinojosa, afirmó que cumplir con esta obligación constitucional es “un timbre de orgullo” y sostuvo que el adiestramiento busca formar jóvenes con disciplina y capacidad para resolver problemas en beneficio de su familia, comunidad y el país.

Al encabezar la ceremonia de “Apertura del Primer Escalón 2026” del SMN, el mando militar señaló que el objetivo del programa es construir “ciudadanos íntegros, responsables con valores, respetuosos de los derechos humanos y de la igualdad de género”, en el marco del nuevo modelo de formación.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil “revienta” un punto de venta de droga, en Nuevo León

Pantoja Hinojosa pidió a los jóvenes llevar el mensaje de que el servicio militar “está cambiando” y les llamó a sentirse “seguros y orgullosos” de realizarlo, al tiempo que subrayó valores como el honor, el valor y la lealtad como parte del proceso.

El general recordó que el 15 de noviembre de 2025 se redujo el programa de adiestramiento en casi 200 Centros de Adiestramiento del SMN, al pasar de 44 a 13 sesiones sabatinas, con el fin de integrar dos escalones anuales a partir de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellas el subsecretario, general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, en un evento realizado en el Campo Militar No. 1-A, ante aproximadamente mil 600 jóvenes que ya habían completado tres sesiones de fin de semana.

Sobre la situación institucional del programa, se informó que el nuevo esquema se desarrolla desde el 14 de febrero y contempla 13 sesiones sabatinas y dominicales para concluir el 9 de mayo; se prevé que 67 mil conscriptos reciban cursos que incluyen primeros auxilios, defensa personal, manejo de armas de fuego, adiestramiento militar y materias como derechos humanos.

Apuntan que el segundo escalón se encuentra en fase de reclutamiento y, de acuerdo con lo expuesto, iniciará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026; en diciembre, quienes obtengan su cartilla militar y cumplan requisitos recibirán el documento que acredita el cumplimiento de esta obligación constitucional. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

