CDMX abrirá inscripción para la Pensión Hombres Bienestar en 2026; apoyo será de 3 mil pesos bimestrales

/ 29 noviembre 2025
    Autoridades capitalinas informaron que el registro para la Pensión Hombres Bienestar se anunciará a inicios de 2026 y requerirá documentación completa para integrar el expediente FOTO: SEBIEN

La CDMX abrirá en 2026 un nuevo registro para la Pensión Hombres Bienestar, que otorgará 3 mil pesos bimestrales a residentes de 60 a 64 años

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante 2026 se habilitará una nueva etapa de registro para la Pensión Hombres Bienestar, un programa social dirigido a residentes capitalinos de 60 a 64 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que buscan acceder a un apoyo económico bimestral.

De acuerdo con la administración capitalina, esta pensión forma parte de la estrategia orientada a garantizar el ejercicio de derechos y promover condiciones de bienestar para toda la población.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido un calendario oficial para el proceso de inscripción. Se informó que el anuncio será realizado a través de los canales institucionales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien).

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos

$!La Pensión Hombres Bienestar ampliará su cobertura en 2026 para apoyar a capitalinos de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad.
La Pensión Hombres Bienestar ampliará su cobertura en 2026 para apoyar a capitalinos de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB | CUARTOSCURO

HABRÁ 100 MIL NUEVOS BENEFICIAROS QUE RECIBIRÁN 3 MIL PESOS BIMESTRALES

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el padrón crecerá el próximo año, con la incorporación de 100 mil nuevos beneficiarios, lo que permitirá que el programa alcance a cerca de 200 mil hombres residentes de la capital.

Los beneficiarios recibirán 3 mil pesos bimestrales, entregados a través del esquema establecido por la Sebien con base en las reglas de operación vigentes para el programa “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025”.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR

Las autoridades capitalinas señalaron que será indispensable cumplir con los siguientes criterios:

- Ser residente de la Ciudad de México.

- Tener al momento de la inscripción entre 63 años cumplidos y 64 años con 10 meses.

- Manifestar interés en recibir el apoyo correspondiente al programa.

Además, se deberá presentar documentación en copia simple para integrar el expediente, teniendo a la mano los documentos originales únicamente para cotejo:

- Identificación oficial vigente con fotografía.Puede ser credencial para votar, documentos del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir u otro documento oficial.

- Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.Se aceptan recibos de servicios, contrato de arrendamiento o una constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente en casos de predios con situación irregular.

- Acta de nacimiento, únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible o no se cuente con identificación oficial.

- CURP, salvo en casos donde el acta de nacimiento sustituya este requisito.

- Solicitud de ingreso al programa, documento que será entregado directamente por las áreas operativas de la Sebien.

Las autoridades enfatizaron que no habrá excepciones respecto a la entrega completa de los documentos requeridos, y que los originales no se retendrán bajo ninguna circunstancia.

$!El Gobierno de la CDMX alista una nueva fase de registro para la Pensión Hombres Bienestar, que otorgará 3 mil pesos bimestrales a nuevos beneficiarios
El Gobierno de la CDMX alista una nueva fase de registro para la Pensión Hombres Bienestar, que otorgará 3 mil pesos bimestrales a nuevos beneficiarios FOTO: VICTORIA VALTIERRA | CUARTOSCURO

CÓMO ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR’

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que todos los programas sociales son de carácter público, no están relacionados con partidos políticos y no pueden utilizarse con fines electorales, de lucro o distintos a los establecidos en la normatividad.

Mientras se define el calendario de inscripción, los aspirantes podrán consultar actualizaciones a través de los portales oficiales de la CDMX y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, donde se publicarán los requisitos finales, sedes, módulos y fechas exactas para realizar el proceso.

El Gobierno capitalino reiteró que el objetivo del programa social es ampliar la cobertura social destinada a los hombres mayores que aún no cuentan con una pensión federal, y con ello contribuir al fortalecimiento de la red de apoyo para los sectores más vulnerables de la ciudad.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

