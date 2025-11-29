CDMX abrirá inscripción para la Pensión Hombres Bienestar en 2026; apoyo será de 3 mil pesos bimestrales

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante 2026 se habilitará una nueva etapa de registro para la Pensión Hombres Bienestar, un programa social dirigido a residentes capitalinos de 60 a 64 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que buscan acceder a un apoyo económico bimestral. De acuerdo con la administración capitalina, esta pensión forma parte de la estrategia orientada a garantizar el ejercicio de derechos y promover condiciones de bienestar para toda la población. Hasta el momento, las autoridades no han difundido un calendario oficial para el proceso de inscripción. Se informó que el anuncio será realizado a través de los canales institucionales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien). TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos

HABRÁ 100 MIL NUEVOS BENEFICIAROS QUE RECIBIRÁN 3 MIL PESOS BIMESTRALES La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el padrón crecerá el próximo año, con la incorporación de 100 mil nuevos beneficiarios, lo que permitirá que el programa alcance a cerca de 200 mil hombres residentes de la capital. Los beneficiarios recibirán 3 mil pesos bimestrales, entregados a través del esquema establecido por la Sebien con base en las reglas de operación vigentes para el programa “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025”. REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR Las autoridades capitalinas señalaron que será indispensable cumplir con los siguientes criterios: - Ser residente de la Ciudad de México. - Tener al momento de la inscripción entre 63 años cumplidos y 64 años con 10 meses. - Manifestar interés en recibir el apoyo correspondiente al programa. Además, se deberá presentar documentación en copia simple para integrar el expediente, teniendo a la mano los documentos originales únicamente para cotejo: - Identificación oficial vigente con fotografía.Puede ser credencial para votar, documentos del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir u otro documento oficial. - Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.Se aceptan recibos de servicios, contrato de arrendamiento o una constancia de residencia expedida por la alcaldía correspondiente en casos de predios con situación irregular. - Acta de nacimiento, únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible o no se cuente con identificación oficial. - CURP, salvo en casos donde el acta de nacimiento sustituya este requisito. - Solicitud de ingreso al programa, documento que será entregado directamente por las áreas operativas de la Sebien. Las autoridades enfatizaron que no habrá excepciones respecto a la entrega completa de los documentos requeridos, y que los originales no se retendrán bajo ninguna circunstancia.