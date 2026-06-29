CDMX: el documento que muchos conductores olvidan y puede generar una multa de hasta 3,519 pesos

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    CDMX: el documento que muchos conductores olvidan y puede generar una multa de hasta 3,519 pesos
    Este documento no es un plástico nuevo, sino el comprobante impreso de la renovación. FOTO: CUARTOSCURO

Más allá del seguro y el plástico de la tarjeta de circulación, existe un documento físico indispensable que exige la Semovi tras realizar la renovación digital de tus datos vehiculares.

Al conducir por las calles de la Ciudad de México (CDMX), la mayoría de los automovilistas sabe perfectamente que debe portar la licencia de conducir, la póliza de seguro y la tarjeta de circulación. Sin embargo, un cambio importante en la gestión de trámites por parte de la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha introducido un nuevo requisito obligatorio que muchos conductores están pasando por alto, exponiéndose a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 3,519 pesos.

Este documento no es un plástico nuevo, sino el comprobante impreso de la renovación y extensión de vigencia de la tarjeta de circulación. Debido a la digitalización de los procesos de control vehicular, al renovar este derecho ya no se entrega una tarjeta física nueva, lo que obliga a los conductores a resguardar este comprobante en la guantera de su automóvil de manera permanente.

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El nuevo esquema de renovación digital de la Semovi

La tarjeta de circulación en la Ciudad de México cuenta con una vigencia estricta de tres años. Anteriormente, al concluir este periodo, el usuario acudía a los módulos para recibir un plástico actualizado. Actualmente, bajo el modelo de trámite simplificado, el proceso se realiza por internet, lo que modifica la forma de acreditar la legalidad del vehículo:

1. Actualización en sistema: Al concluir el trámite en línea, los datos del automóvil se actualizan de forma digital en los servidores de tránsito.

2. Comprobante de vigencia: El sistema genera un documento PDF que avala la extensión de la vigencia por tres años más.

3. Uso obligatorio en conjunto: Para que el documento sea válido ante las autoridades de tránsito, el conductor debe portar obligatoriamente el comprobante de renovación impreso junto con el plástico de la tarjeta de circulación anterior, aun cuando la fecha impresa en este último ya aparezca como vencida.

Nota importante: No llevar el comprobante impreso equivale, para fines del Reglamento de Tránsito, a circular con un documento vencido o sin vigencia, lo que faculta a los oficiales a imponer la sanción económica e incluso a remitir el coche al depósito vehicular.

$!La Semovi ha introducido un nuevo requisito obligatorio que muchos conductores están pasando por alto.
La Semovi ha introducido un nuevo requisito obligatorio que muchos conductores están pasando por alto. FOTO: CUARTOSCURO

Requisitos y pasos para obtener el comprobante de vigencia

Para evitar contratiempos y multas, las autoridades recomiendan iniciar el proceso de refrendo al menos 15 días antes del vencimiento, cuya fecha puede verificarse en la App CDMX. Para realizar el trámite virtual y descargar el papel obligatorio, es indispensable no contar con adeudos de tenencias o fotocívicas, e ingresar al portal oficial con la Cuenta Llave CDMX teniendo a la mano los siguientes datos:

- Número de placas del vehículo y Número de Identificación Vehicular (VIN).

- Folio de la tarjeta de circulación por vencer o vencida.

- Pago de derechos por un monto de 433 pesos para automóviles particulares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reportan-multas-de-hasta-35-mil-pesos-durante-operativos-a-uber-y-didi-en-torreon-MH21730048

Una vez ingresados los datos en el portal de Trámites de la CDMX y validado el pago en un lapso aproximado de 72 horas, el sistema habilitará la opción para descargar el documento. Imprimirlo de inmediato y colocarlo junto a los papeles del auto es la única manera de garantizar que estás circulando en regla y protegido contra costosas infracciones en la capital.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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