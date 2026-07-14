Celulares y laptops serán más caras gracias a la IA... te contamos el por qué

El detonante es la inversión histórica que realizan las grandes empresas tecnológicas en centros de datos , instalaciones indispensables para entrenar y operar sistemas de IA. Tan solo este año, las inversiones en este sector podrían superar los 700 mil millones de dólares , una cifra que ha disparado la demanda de procesadores, memorias y otros componentes esenciales para la industria.

La carrera mundial por desarrollar modelos de inteligencia artificial está provocando un efecto secundario que ya comienza a sentirse en el mercado tecnológico: el aumento en los precios de celulares , laptops , computadoras y otros dispositivos electrónicos.

El crecimiento acelerado ha reducido la disponibilidad de semiconductores, generando una presión directa sobre los costos de fabricación. Economistas de JPMorgan Chase estiman que algunos chips de memoria podrían registrar incrementos de hasta 400% entre 2024 y finales de este año, una variación que inevitablemente termina reflejándose en el precio final para los consumidores.

“La rápida expansión de los centros de datos de IA ha creado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento”, señaló Apple al explicar el incremento en algunos de sus productos.

APPLE, MICROSOFT Y OTRAS EMPRESAS YA AJUSTAN SUS PRECIOS

El impacto ya comenzó a ser visible entre algunos de los principales fabricantes de tecnología.

Apple anunció recientemente aumentos de entre 15 y 25% en el precio de varias MacBook y iPad. Uno de sus equipos de gama alta pasó de costar 1,699 dólares a 1,999 dólares, mientras analistas anticipan que el siguiente ajuste podría alcanzar también a los iPhone.

La tendencia no se limita a la empresa de Cupertino. Microsoft confirmó un incremento de 100 dólares en el precio de la consola Xbox, argumentando el mayor costo de los chips de memoria. De forma similar, Sony, Dell y HP también han aplicado ajustes en diferentes líneas de productos tecnológicos.

Los especialistas consideran que estos incrementos son consecuencia directa del desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta limitada de componentes, situación que podría mantenerse durante varios meses mientras continúe la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial.

EL CONSUMO ELÉCTRICO TAMBIÉN IMPACTA LA INFLACIÓN

Además de los componentes electrónicos, otro factor que comienza a presionar los precios es el consumo de electricidad.

Los centros de datos requieren enormes cantidades de energía para mantener en funcionamiento miles de servidores las 24 horas del día. Este incremento en la demanda obliga a las compañías eléctricas a ampliar su infraestructura, inversiones que posteriormente suelen trasladarse a las tarifas del servicio.

En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor mostró que el costo de la electricidad aumentó 5.9% anual durante mayo, una cifra superior al comportamiento general de la inflación.

Diversas firmas de análisis, entre ellas Goldman Sachs, estiman que los precios de la electricidad podrían aumentar alrededor de 6% anual durante 2026 y 2027, mientras que la presión derivada del crecimiento de la IA podría mantenerse incluso hasta 2028.

LA RESERVA FEDERAL SIGUE DE CERCA EL EFECTO DE LA IA

El fenómeno también comenzó a llamar la atención de la Reserva Federal (Fed), organismo responsable de la política monetaria en Estados Unidos.

Aunque algunos funcionarios consideran que la inteligencia artificial hará más eficiente a la economía en el largo plazo, también reconocen que el fuerte gasto en infraestructura tecnológica está generando presiones inflacionarias en el corto plazo.

John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, advirtió que si la demanda relacionada con la IA continúa superando la capacidad de producción disponible, el impacto sobre los precios podría ser más persistente.

“Si esto crea un impulso sostenido de la demanda en relación con la oferta y eso se traduce en inflación, es una situación que no podremos ignorar”, afirmó el funcionario.

Especialistas coinciden en que el efecto actual aún se encuentra en una etapa inicial. Sin embargo, la combinación entre una creciente demanda de chips, mayores costos energéticos y la expansión acelerada de los centros de datos perfila a la inteligencia artificial como uno de los factores económicos con mayor influencia sobre los precios tecnológicos en los próximos años.