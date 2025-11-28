Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles

Información
/ 28 noviembre 2025
    Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles
    Descubre los precios y platillos de la cena navideña Costco 2025. Lasañas, pavo, romeritos, lomos y ensaladas listas para servir en esta temporada. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Costco México presentó su catálogo de cenas navideñas 2025, con charolas listas para calentar y servir. Conoce los platillos, sus precios actualizados y por qué se agotan cada año

La temporada decembrina en México inicia oficialmente con la llegada de las famosas charolas de comida preparada de Costco, una opción que cada año se convierte en la favorita de miles de familias que desean una cena navideña práctica, económica y sin complicaciones. Estas opciones eliminan la necesidad de pasar horas en la cocina o de comprar largas listas de ingredientes.

Desde el 21 de noviembre, las sucursales del país colocaron en exhibición sus cenas navideñas listas para calentar y servir. En los últimos años, la cadena se ha consolidado como una de las preferidas para compras de temporada debido a su variedad, precio y porciones generosas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos

Para quienes buscan evitar compras de última hora, las charolas se han convertido en una auténtica salvación. Cada platillo ofrece porciones suficientes para familias pequeñas o grupos más numerosos, dependiendo de la elección.

PLATILLOS NAVIDEÑOS DISPONIBLES EN COSTCO 2025

La cadena volvió a incluir platillos clásicos que caracterizan a la Navidad mexicana, además de opciones más ligeras o prácticas. Uno de los mayores atractivos es que todas las charolas ya vienen listas para calentar, colocar en la mesa y disfrutar sin mayor esfuerzo, algo que ha impulsado su popularidad año tras año.

Entre los productos más esperados se encuentran el pavo, los romeritos y el tradicional lomo, además de alternativas como lasañas y ensaladas frescas. La recomendación es comprar lo antes posible, pues suelen agotarse durante los primeros días de exhibición.

Estos precios corresponden a una actualización reciente y pueden variar ligeramente según la sucursal, pero permiten prever el gasto aproximado de la temporada.

Lasaña con ensalada de espinaca, queso provolone y jitomate

· $244 pesos

· Rinde 1–2 personas

Pavo relleno con salsa de manzana

· $1,044 pesos

· Rinde 4 personas

· Peso: +2 kg

Romeritos con tortitas de papa

· $399 pesos

· Peso: +1.5 kg

Ensalada de espinaca con queso de cabra (familiar)

· $381 pesos

· Peso: 1.5 kg

Lomo navideño de cerdo

· $465 pesos

· Peso: 1 kg

· Rinde 3–4 personas

Ensalada de manzana jumbo

· $546 pesos

· Peso: +3 kg

POR QUÉ LAS CENAS NAVIDEÑAS DE COSTCO SE AGOTAN TAN RÁPIDO

La popularidad de estas charolas navideñas se debe a tres factores principales: precio, practicidad y calidad. A diferencia de preparar una cena tradicional desde cero, estos platillos ahorran tiempo, reducen el estrés y garantizan porciones estandarizadas para diferentes necesidades.

Además, muchas familias consideran que comprar en Costco significa obtener más cantidad por el mismo precio que en otros supermercados. La variedad de platos también permite completar un menú navideño equilibrado, desde proteínas fuertes hasta ensaladas frías y guarniciones.

Como cada año, la recomendación es anticiparse. Las cenas navideñas de Costco suelen agotarse antes del 15 de diciembre debido a la alta demanda, especialmente en ciudades grandes donde el flujo de socios es mayor.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Costco puede suspender tu membresía?... estos son los motivos para que los evites

DATOS CURIOSOS

• Costco suele lanzar sus cenas navideñas antes que cualquier otra tienda mayorista.

• La ensalada de manzana jumbo es uno de los productos más vendidos cada año.

• Las charolas cambian levemente de precio dependiendo de la zona del país.

Temas


Navidad
Cenas

Organizaciones


Costco

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
Chivas no logró abrir el marcador en el Estadio Akron y empató 0-0 con Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

Dejan todo para la Vuelta en CU: Chivas no concreta y empata 0-0 ante Cruz Azul
Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025.

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado
Un camión de refrescos ‘Jarritos’ se accidentó al circular por una pendiente de la alcaldía Álvaro Obregón, llamada ‘la bajada del diablo’.

Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
García destacó que se trabaja en 34 proyectos estratégicos de varios rubros para el evento futbolístico.

Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026
Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Guardia Nacional de EU vigilan cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo, en Washington. Dos agentes de la GN fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.

Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt