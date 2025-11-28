Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles

La temporada decembrina en México inicia oficialmente con la llegada de las famosas charolas de comida preparada de Costco, una opción que cada año se convierte en la favorita de miles de familias que desean una cena navideña práctica, económica y sin complicaciones. Estas opciones eliminan la necesidad de pasar horas en la cocina o de comprar largas listas de ingredientes.

Desde el 21 de noviembre, las sucursales del país colocaron en exhibición sus cenas navideñas listas para calentar y servir. En los últimos años, la cadena se ha consolidado como una de las preferidas para compras de temporada debido a su variedad, precio y porciones generosas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos

Para quienes buscan evitar compras de última hora, las charolas se han convertido en una auténtica salvación. Cada platillo ofrece porciones suficientes para familias pequeñas o grupos más numerosos, dependiendo de la elección.

PLATILLOS NAVIDEÑOS DISPONIBLES EN COSTCO 2025

La cadena volvió a incluir platillos clásicos que caracterizan a la Navidad mexicana, además de opciones más ligeras o prácticas. Uno de los mayores atractivos es que todas las charolas ya vienen listas para calentar, colocar en la mesa y disfrutar sin mayor esfuerzo, algo que ha impulsado su popularidad año tras año.

Entre los productos más esperados se encuentran el pavo, los romeritos y el tradicional lomo, además de alternativas como lasañas y ensaladas frescas. La recomendación es comprar lo antes posible, pues suelen agotarse durante los primeros días de exhibición.

Estos precios corresponden a una actualización reciente y pueden variar ligeramente según la sucursal, pero permiten prever el gasto aproximado de la temporada.

• Lasaña con ensalada de espinaca, queso provolone y jitomate

· $244 pesos

· Rinde 1–2 personas

• Pavo relleno con salsa de manzana

· $1,044 pesos

· Rinde 4 personas

· Peso: +2 kg

• Romeritos con tortitas de papa

· $399 pesos

· Peso: +1.5 kg

• Ensalada de espinaca con queso de cabra (familiar)

· $381 pesos

· Peso: 1.5 kg

• Lomo navideño de cerdo

· $465 pesos

· Peso: 1 kg

· Rinde 3–4 personas

• Ensalada de manzana jumbo

· $546 pesos

· Peso: +3 kg

POR QUÉ LAS CENAS NAVIDEÑAS DE COSTCO SE AGOTAN TAN RÁPIDO

La popularidad de estas charolas navideñas se debe a tres factores principales: precio, practicidad y calidad. A diferencia de preparar una cena tradicional desde cero, estos platillos ahorran tiempo, reducen el estrés y garantizan porciones estandarizadas para diferentes necesidades.

Además, muchas familias consideran que comprar en Costco significa obtener más cantidad por el mismo precio que en otros supermercados. La variedad de platos también permite completar un menú navideño equilibrado, desde proteínas fuertes hasta ensaladas frías y guarniciones.

Como cada año, la recomendación es anticiparse. Las cenas navideñas de Costco suelen agotarse antes del 15 de diciembre debido a la alta demanda, especialmente en ciudades grandes donde el flujo de socios es mayor.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Costco puede suspender tu membresía?... estos son los motivos para que los evites

DATOS CURIOSOS

• Costco suele lanzar sus cenas navideñas antes que cualquier otra tienda mayorista.

• La ensalada de manzana jumbo es uno de los productos más vendidos cada año.

• Las charolas cambian levemente de precio dependiendo de la zona del país.