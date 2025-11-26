¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos

/ 26 noviembre 2025
    ¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
    El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Costco anunció un cierre masivo por el Día de Acción de Gracias el 27 de noviembre, pero este no aplica para México

El anuncio de Costco Wholesale sobre un cierre masivo el próximo 27 de noviembre generó inquietud entre los socios tras viralizarse en redes sociales. La suspensión está relacionada con el Día de Acción de Gracias, una fecha oficial en Estados Unidos.

La cadena aclaró que este cierre no afecta a México, ya que únicamente aplica para las sucursales de Estados Unidos y Puerto Rico. Las tiendas mexicanas operarán en sus horarios habituales.

Costco también informó que, aunque las tiendas en EU y Puerto Rico estarán cerradas físicamente, los socios podrán seguir comprando a través de su plataforma web durante esas 24 horas.

QUÉ PASA EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES

Aunque Costco tiene presencia en 14 países, el cierre por Thanksgiving Day aplica exclusivamente para el territorio estadounidense y puertorriqueño. Esta suspensión no se extiende a México ni al resto de sus mercados internacionales.

En México, Costco solo realiza un cierre oficial al año, correspondiente al Domingo de Pascua, considerado como fecha de descanso. El resto del año opera sin interrupciones.

La empresa también reiteró que sus colaboradores en México cuentan con prestaciones completas, pago triple en días obligatorios y un periodo de vacaciones pagadas desde el primer año laboral.

POR QUÉ COSTCO CIERRA EN ESTADOS UNIDOS

Costco informó que el cierre del 27 de noviembre forma parte de su calendario anual de feriados en Estados Unidos. Estas suspensiones se aplican en fechas consideradas descanso oficial.

En total, la cadena cierra sus puertas siete veces al año en Estados Unidos, respetando días como Año Nuevo, Domingo de Pascua, Día de los Caídos y Día de la Independencia.

También se incluyen Labor Day, Thanksgiving Day y Navidad, lo que permite a sus colaboradores disfrutar de momentos de convivencia familiar.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS CIERRES DE COSTCO

• Costco es de las pocas cadenas mayoristas que mantiene un calendario de cierres fijos a pesar de tener alta demanda en temporadas especiales.

• En México solo cierra un día al año, a diferencia de los siete cierres en Estados Unidos.

• La cadena enfatiza el equilibrio entre productividad, descanso laboral y atención al cliente.

