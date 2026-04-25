CFE Contigo 2026: así puedes pagar tu recibo de luz desde el celular

Entre las principales opciones se encuentran la aplicación CFE Contigo y el portal web oficial, plataformas que permiten gestionar el servicio sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene disponibles diversas herramientas digitales que permiten a los usuarios pagar su recibo de luz desde el celular, así como consultar consumos y realizar aclaraciones en caso de cobros irregulares.

CÓMO PAGAR EL RECIBO DE LA CFE DESDE EL CELULAR

La app CFE Contigo está disponible para dispositivos Android y iOS. Para utilizarla, el usuario debe descargarla, registrarse con sus datos personales y vincular su número de servicio.

Una vez dentro de la aplicación, es posible acceder a la sección de pagos, seleccionar el recibo pendiente y cubrirlo mediante tarjeta de crédito o débito. Tras confirmar la transacción, el sistema genera un comprobante digital que se almacena en el apartado correspondiente y también se envía por correo electrónico.

De acuerdo con la CFE, los pagos suelen reflejarse en un periodo de 24 a 48 horas. En caso de que el adeudo continúe activo después de ese tiempo, se recomienda comunicarse al número 071 y conservar el comprobante como respaldo.

PLATAFORMAS PARA PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ

La CFE ofrece distintos canales para facilitar el pago del servicio eléctrico:

App CFE Contigo: permite pagar recibos, consultar saldos, descargar comprobantes, programar pagos automáticos y activar recordatorios. También incluye opciones como domiciliación bancaria y uso de puntos de algunas instituciones bancarias.

Portal web oficial: a través del apartado “Mi Espacio”, los usuarios pueden consultar y descargar recibos en formato PDF, elegir el periodo a pagar y realizar el pago con tarjeta o transferencia. Se recomienda verificar que el sitio tenga dominio “cfe.mx” para evitar fraudes.

Banca en línea y apps de terceros: plataformas bancarias o aplicaciones como Mercado Pago permiten pagar ingresando el número de referencia o escaneando el código de barras del recibo. Es importante confirmar que el pago esté dirigido a la CFE y guardar el comprobante.

Además, tanto la aplicación como el portal permiten consultar el historial de consumo, activar el recibo electrónico y programar recordatorios para evitar recargos o interrupciones del servicio.

CÓMO CONSULTAR EL RECIBO DE PAGO EN LÍNEA

Para consultar el recibo digital, es necesario crear una cuenta en el portal oficial de la CFE con usuario y contraseña. Posteriormente, el usuario puede ingresar al apartado de “Mis recibos registrados”, donde es posible descargar el documento en formato PDF sin costo.

El organismo recomienda realizar el pago al menos tres días antes de la fecha límite indicada en el recibo para evitar contratiempos.

QUÉ HACER SI EL RECIBO PRESENTA UN COBRO EXCESIVO

En caso de detectar un cobro anómalo o excesivo, la CFE cuenta con mecanismos formales para presentar una inconformidad. Este trámite es gratuito y puede iniciarse mediante los canales oficiales.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

- Revisar el historial de consumo para identificar variaciones.

- Verificar que la lectura del medidor coincida con la reflejada en el recibo.

- Contactar al servicio de atención al cliente al 071.

- Presentar una aclaración a través de la app, el portal web o en centros de atención.

- Conservar comprobantes de pago y documentación relacionada.