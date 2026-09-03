CFE Internet... Cuánto cuesta el paquete de 100 GB para casa; precio mensual, semestral y anual

Entre las opciones disponibles se encuentra el paquete de 100 GB de datos , una de las bolsas con mayor capacidad dentro de esta modalidad. El servicio puede contratarse con pagos mensuales, semestrales o anuales, dependiendo de las necesidades y del tiempo durante el cual se quiera mantener activa la conexión.

El CFE Internet se ha convertido en una alternativa para quienes buscan conectividad sin depender necesariamente de una instalación tradicional en casa. Además de los planes dirigidos a teléfonos celulares, la empresa ofrece el servicio mediante módems inalámbricos MiFi , que permiten llevar la conexión a distintos lugares.

La modalidad funciona mediante un módem inalámbrico y está destinada a la navegación dentro de México. Sin embargo, antes de contratar uno de estos paquetes, existen varias condiciones relacionadas con la vigencia de los datos, los equipos compatibles y el número de dispositivos que pueden conectarse al mismo tiempo.

CUÁNTO CUESTA EL PAQUETE DE 100 GB DE CFE INTERNET

De acuerdo con la información oficial sobre CFE Internet, el paquete de 100 GB tiene diferentes precios según el periodo de contratación elegido por el usuario.

Las tarifas disponibles son las siguientes:

· Mensual: 1,180 pesos

· Semestral: 6,000 pesos

· Anual: 11,960 pesos

En los tres casos, la bolsa de 100 GB tiene una vigencia de 30 días. Para quienes contratan las modalidades semestral o anual, la cantidad de datos se renueva conforme al periodo establecido en el servicio.

Una de las diferencias frente a otros paquetes ofrecidos por la compañía es que esta opción no contempla una bolsa adicional exclusiva para el uso de redes sociales. Los 100 GB están destinados a la navegación general durante su periodo de vigencia.

CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO MIFI DE CFE

El servicio MiFi de CFE Internet requiere contar con un equipo terminal habilitado para conectarse a la red. Los usuarios tienen la posibilidad de adquirir el módem ofrecido por la propia empresa o utilizar un dispositivo propio que sea compatible.

El módem MiFi comercializado por CFE tiene un precio de 1,150 pesos e incluye una tarjeta SIM y un mes con 5 GB de datos. Esta opción permite comenzar a utilizar el servicio sin tener que adquirir un equipo adicional por separado.

También es posible usar un módem propio, aunque debe cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para funcionar con la red. Entre los requisitos mencionados para la compatibilidad se encuentra el soporte para la banda 28.

Según las condiciones registradas para el servicio, la navegación se proporciona bajo el esquema conocido como “Best Effort”, es decir, con la máxima velocidad disponible de acuerdo con las condiciones de la red.

QUÉ PASA CUANDO SE TERMINAN LOS 100 GB

A diferencia de algunos servicios de internet móvil, el esquema MiFi no contempla la aplicación de una Política de Uso Justo para reducir automáticamente la velocidad después de alcanzar determinado consumo.

La bolsa contratada se mantiene disponible durante los 30 días de vigencia y, una vez que se consumen los datos incluidos, el usuario puede adquirir paquetes adicionales para continuar navegando.

No obstante, existen condiciones particulares para quienes tienen contratado un paquete semestral o anual. Mientras la renovación automática no esté activada, únicamente pueden adquirirse determinadas bolsas adicionales de datos.

Las opciones disponibles en ese caso son:

· 5 GB adicionales

· 10 GB adicionales

· 20 GB adicionales

El funcionamiento del servicio también depende de factores externos. La velocidad puede variar según la cobertura disponible en cada zona, la cantidad de usuarios conectados a la red y algunas condiciones físicas del lugar donde se utilice el módem.

CUÁNTOS DISPOSITIVOS SE PUEDEN CONECTAR

Una de las características del servicio MiFi es que la señal puede compartirse entre distintos equipos. El módem permite conectar hasta 10 dispositivos de manera simultánea, lo que puede incluir computadoras, teléfonos, tabletas u otros aparatos compatibles con una conexión inalámbrica.

Sin embargo, el servicio está diseñado para uso personal y tiene limitaciones distintas a las de un plan telefónico convencional. No incluye llamadas de voz ni mensajes SMS.

Esto significa que tampoco puede utilizarse para servicios que requieran validar una cuenta o completar un procedimiento mediante códigos enviados a través de mensajes de texto.

La calidad de la conexión dependerá finalmente de la disponibilidad de la red en el sitio donde se encuentre el módem. La cobertura, la saturación y hasta los materiales de construcción pueden influir en la experiencia de navegación.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PAQUETE DE 100 GB DE CFE INTERNET

· El paquete de 100 GB puede contratarse de forma mensual, semestral o anual.

· El precio mensual es de 1,180 pesos, mientras que la modalidad anual cuesta 11,960 pesos.

· La bolsa de datos tiene una vigencia de 30 días y su uso está limitado al territorio mexicano.