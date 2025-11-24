CFE Medidores AMI: nueva tecnología para mejorar el registro de consumo eléctrico en México

/ 24 noviembre 2025
    CFE Medidores AMI: nueva tecnología para mejorar el registro de consumo eléctrico en México
    CFE Medidores AMI: nueva tecnología para mejorar el registro de consumo eléctrico en México FOTO: VANGUARDIA

Personal de la Comisión Federal de Electricidad visitará todas las residencias en México para actualizar los medidores de luz

Medios de información ha destacado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó con un servicio de visitas a cada domicilio de México, con la intención de reemplazar los medidores de luz.

Este nuevo reemplazo no es para verificar si hay señales de ‘diablitos’, sino para actualizar los medidores, y de esta manera, que los registros de consumo de luz sean más precisos.

MEDIDORES CON TECNOLOGÍA AMI

La modernización de los medidores se llevará a cabo a través de visitas a los hogares de los consumidores. La CFE reemplazará al medidor con tecnología AMI, cuyas siglas significan: Infraestructura de Medición Avanzada.

La tecnología del nuevo medidor permitirá medir el consumo de electricidad de manera remota y bidireccional. El medidor podrá informar, automáticamente, a los consumidores datos relevantes para facilitar operaciones a distancia, como cortes o reconexiones del servicio de luz.

La CFE informa que los nuevos medidores tendrán un registro más exacto sobre el consumo de energía, esto ayudará a que los costos no muestren irregularidades.

Por igual, la tecnología AMI detectará con mayor facilidad irregularidades de consumo que indiquen manipulación ilegal o robo de energía.

¿LA CFE TIENE PERMITIDO HACER EL CAMBIO?

Sí, los elementos de la Comisión Federal de Electricidad que hagan los servicios a domicilio tienen permitido manipular, remover y cambiar los previos medidores.

Según establece la Ley de la Industria Eléctrica y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se permite el reemplazo de medidores en determinadas circunstancias, como fallas, alteraciones, deterioro visible o incumplimiento de los estándares vigentes.

El personal debe identificarse con los residentes del hogar, ya que ellos tienen el derecho para preguntar sobre las intenciones de la visita.

