CFE Medidores AMI: nueva tecnología para mejorar el registro de consumo eléctrico en México

Medios de información ha destacado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó con un servicio de visitas a cada domicilio de México, con la intención de reemplazar los medidores de luz.

Este nuevo reemplazo no es para verificar si hay señales de ‘diablitos’, sino para actualizar los medidores, y de esta manera, que los registros de consumo de luz sean más precisos.

MEDIDORES CON TECNOLOGÍA AMI

La modernización de los medidores se llevará a cabo a través de visitas a los hogares de los consumidores. La CFE reemplazará al medidor con tecnología AMI, cuyas siglas significan: Infraestructura de Medición Avanzada.

La tecnología del nuevo medidor permitirá medir el consumo de electricidad de manera remota y bidireccional. El medidor podrá informar, automáticamente, a los consumidores datos relevantes para facilitar operaciones a distancia, como cortes o reconexiones del servicio de luz.

La CFE informa que los nuevos medidores tendrán un registro más exacto sobre el consumo de energía, esto ayudará a que los costos no muestren irregularidades.

Por igual, la tecnología AMI detectará con mayor facilidad irregularidades de consumo que indiquen manipulación ilegal o robo de energía.

¿LA CFE TIENE PERMITIDO HACER EL CAMBIO?

Sí, los elementos de la Comisión Federal de Electricidad que hagan los servicios a domicilio tienen permitido manipular, remover y cambiar los previos medidores.

Según establece la Ley de la Industria Eléctrica y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se permite el reemplazo de medidores en determinadas circunstancias, como fallas, alteraciones, deterioro visible o incumplimiento de los estándares vigentes.

El personal debe identificarse con los residentes del hogar, ya que ellos tienen el derecho para preguntar sobre las intenciones de la visita.