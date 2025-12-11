Piden ‘funar’ a Jair Sánchez por chiste sobre la pobreza en México

/ 11 diciembre 2025
    Piden ‘funar’ a Jair Sánchez por chiste sobre la pobreza en México
    Divididos. Algunos usuarios en redes consideran que era sólo un chiste con el humor que lo caracteriza y no una petición real. FOTO: INTERNET

El amigo cercano de Ricardo Peralta bromeó con su característica forma con la pobreza que azota al país; en redes sociales hay quienes defienden las palabras del creador de contenido

La polémica en torno a Jair Sánchez se convirtió en uno de los temas más comentados del día después de que un clip del creador de contenido circulara masivamente en plataformas como X y TikTok.

El video lo muestra haciendo un comentario que muchos calificaron como ofensivo, discriminatorio y clasista. La discusión creció con rapidez, exhibiendo una confrontación entre quienes defienden el humor negro y quienes consideran que el comentario cruzó una línea ética.

En el fragmento viral, Jair Sánchez aparece durante una dinámica de cocina y entrevista en la que, entre risas, lanza una idea provocadora. “Quiero hablarle muy seriamente a Claudia Sheinbaum, Claudia, deberías esterilizar a la gente. Llega un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos”, expresó el influencer.

La creadora conocida como La Tía Sandra retomó el fragmento y lo difundió en sus plataformas, lo que amplificó el alcance del video y lo llevó a miles de usuarios que no conocían el contexto original. A partir de ese momento, la conversación comenzó a dividirse entre quienes asumieron que se trataba de una exageración propia de su estilo humorístico y quienes consideraron que la declaración reforzaba estigmas hacia las personas de bajos recursos.

Jair Sánchez, tiene 24 años de edad, se empezó a viralizar en la época de pandemia y ahora cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, se ha consolidado como un creador de contenido basado en sketches, parodias y observaciones irónicas de la vida cotidiana.

También participa en el programa “Guácala Qué Rico”, donde combina situaciones absurdas con humor ácido. Su estilo irreverente ha atraído a un público amplio, aunque también lo ha colocado en el centro de controversias cuando un comentario resulta ambiguo o toca temas sensibles.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La vas a ver? Warner estrena tráiler de ‘Supergirl’ y las redes reaccionan

Usuarios coincidieron en que la polémica trasciende el chiste. Señalan que frases como la del influencer pueden normalizar expresiones de desprecio hacia la pobreza, reforzar jerarquías sociales y reproducir ideas asociadas con lógicas eugenésicas. (Con información de El Universal)

