Piden ‘funar’ a Jair Sánchez por chiste sobre la pobreza en México

La polémica en torno a Jair Sánchez se convirtió en uno de los temas más comentados del día después de que un clip del creador de contenido circulara masivamente en plataformas como X y TikTok.

El video lo muestra haciendo un comentario que muchos calificaron como ofensivo, discriminatorio y clasista. La discusión creció con rapidez, exhibiendo una confrontación entre quienes defienden el humor negro y quienes consideran que el comentario cruzó una línea ética.

En el fragmento viral, Jair Sánchez aparece durante una dinámica de cocina y entrevista en la que, entre risas, lanza una idea provocadora. “Quiero hablarle muy seriamente a Claudia Sheinbaum, Claudia, deberías esterilizar a la gente. Llega un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos”, expresó el influencer.