Comisión Federal de Electricidad: ‘El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él’

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que el crecimiento económico y demográfico del país debe ir acompañado de una expansión ordenada y responsable de la infraestructura eléctrica. Este pronunciamiento fue hecho durante el primer Encuentro Nacional de Residencias Regionales, Generales y Centros de Anteproyectos de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI).

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, expresó que “El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él. La CFE tiene el compromiso de hacerlo con orden, con misión técnica y con responsabilidad social”. Añadió que esta meta exige coordinación, claridad de procesos y comunicación constante entre todas las áreas involucradas.

TE PUEDE INTERESAR: Marina avanza a la vanguardia en neurocirugía: cirugías de Parkinson con tecnología de punta

El evento tuvo el propósito de mejorar la coordinación interna y reforzar las capacidades técnicas de los equipos de ingeniería y proyectos de la paraestatal, con la finalidad de responder a la demanda creciente de energía y asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.