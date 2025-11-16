Comisión Federal de Electricidad: ‘El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él’

Noticias
/ 16 noviembre 2025
    Comisión Federal de Electricidad: ‘El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él’
    La CFE llevó a cabo su primer encuentro técnico para unificar criterios y mejorar la planeación de proyectos eléctricos ante el crecimiento del país. /FOTO: ESPECIAL

La directora general de la CFE destacó que la expansión eléctrica debe coordinarse con el crecimiento nacional y desarrollarse con orden técnico y responsabilidad social

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que el crecimiento económico y demográfico del país debe ir acompañado de una expansión ordenada y responsable de la infraestructura eléctrica. Este pronunciamiento fue hecho durante el primer Encuentro Nacional de Residencias Regionales, Generales y Centros de Anteproyectos de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI).

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, expresó que “El país crece, la infraestructura eléctrica debe crecer con él. La CFE tiene el compromiso de hacerlo con orden, con misión técnica y con responsabilidad social”. Añadió que esta meta exige coordinación, claridad de procesos y comunicación constante entre todas las áreas involucradas.

El evento tuvo el propósito de mejorar la coordinación interna y reforzar las capacidades técnicas de los equipos de ingeniería y proyectos de la paraestatal, con la finalidad de responder a la demanda creciente de energía y asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

La CFE reconoce que los retos son múltiples: desde la planeación de nuevas líneas y subestaciones, hasta la integración de tecnologías modernas, eficiencia operativa y la adopción de criterios sociales en la expansión de la red. De acuerdo con especialistas externos, aunque la infraestructura ha avanzado, el crecimiento de la red de transmisión se ha estancado en años recientes.

En este contexto, la empresa estatal destaca la relevancia del DIPI como instrumento estratégico para concentrar el desarrollo integral de los proyectos eléctricos, buscando optimizar desde estudios, diseño, obras hasta operación y mantenimiento.

La expansión eléctrica se plantea como elemento clave para mantener la competitividad del país, facilitar la industrialización, atraer inversión y responder al fenómeno del nearshoring, donde la demanda energética se anticipa en alza. Estas condiciones refuerzan la urgencia de que la infraestructura acompañe el crecimiento.

Finalmente, la CFE reiteró su compromiso de impulsar la infraestructura necesaria para que México alcance sus metas de desarrollo con un sistema eléctrico robusto, confiable y con criterios sociales, técnicos y ambientales coordinados. El mensaje es claro: mientras el país crece, la red debe crecer, con la CFE a la vanguardia. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

