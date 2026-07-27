Aprueba Cofepris nueva pastilla contra obesidad y diabetes; México es el primer país con doble autorización

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    Aprueba Cofepris nueva pastilla contra obesidad y diabetes; México es el primer país con doble autorización
    Este medicamento aprobado es vía oral, lo cual resulta una opción ante el uso de inyecciones. Especial
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Este medicamento se administra vía oral y no por inyecciones, representando una alternativa para los pacientes

CDMX.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro sanitario de Foundayz (orforglipron), un nuevo medicamento oral para el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso asociado con otras enfermedades y la diabetes tipo 2, con lo que México se convirtió en el primer país en aprobar de manera simultánea ambas indicaciones.

El fármaco, desarrollado por la farmacéutica Eli Lilly, también recibió autorización previamente en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lo que convierte al mercado mexicano en el cuarto en permitir su comercialización.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-disparan-40-ventas-de-farmacos-antiobesidad-pese-a-altos-costos-AC22205306

A diferencia de otros tratamientos de la misma categoría, Foundayz se administra por vía oral y no mediante inyecciones, lo que representa una nueva alternativa para pacientes que requieren terapias de largo plazo. De acuerdo con la empresa, el medicamento puede tomarse sin depender de horarios específicos o de las comidas, lo que favorece la adherencia al tratamiento.

Los resultados de los ensayos clínicos mostraron beneficios tanto en la reducción de peso como en el control de la glucosa. En el programa ATTAIN, enfocado en personas con obesidad, los pacientes que recibieron la dosis más alta perdieron en promedio el 12.4 por ciento de su peso corporal, mientras que cuatro de cada diez lograron una reducción de al menos el 15 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/vida/bajar-de-peso-o-perder-musculo-lo-que-debe-saber-sobre-los-nuevos-medicamentos-para-la-obesidad-FI21922456

En el programa ACHIEVE, realizado con personas con diabetes tipo 2, se observaron disminuciones de hasta 2.2 puntos porcentuales en la hemoglobina glucosilada, un indicador clave para medir el control de la glucosa. Además, en el estudio ACHIEVE-2, los participantes tratados con la dosis más alta perdieron en promedio 8.9 kilogramos, equivalentes al 9.2 por ciento de su peso tras 52 semanas.

Eli Lilly informó que el medicamento estará disponible en los puntos de venta autorizados en México durante los próximos meses, aunque todavía no ha dado a conocer la fecha exacta de lanzamiento ni el precio que tendrá en el país.

https://vanguardia.com.mx/informacion/ya-hay-vacuna-contra-la-obesidad-inyeccion-de-lilly-logro-que-pacientes-perdieran-283-por-ciento-de-su-peso-corporal-MP20850851

La farmacéutica exhortó a los pacientes a adquirir el producto únicamente a través de canales oficiales y con registro sanitario vigente, además de evitar la automedicación y la compra de medicamentos de origen desconocido.

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