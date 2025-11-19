Colesterol alto: Señales en tu cuerpo que lo revelan sin análisis

Una de las señales más visibles del colesterol alto aparece en los ojos: el arco corneal, una línea blanquecina o gris que rodea el iris. Aunque suele relacionarse con la edad, en personas jóvenes puede ser un indicador temprano de niveles elevados de lípidos en sangre.

Otro signo posible son los xantelasmas, pequeños bultos amarillentos que surgen en los párpados superiores o inferiores. Estas acumulaciones de grasa no solo representan un problema estético, sino que pueden advertir sobre desajustes metabólicos.

Si estos cambios aparecen de manera repentina o avanzan rápidamente, es necesario buscar atención médica para confirmar si se deben al colesterol alto u otras alteraciones cardiovasculares.

CAMBIOS EN LAS MANOS COMO ALERTA TEMPRANA

Las manos también pueden mostrar signos que se relacionan con el colesterol elevado. Uno de ellos son los xantomas, pequeños nódulos o parches amarillos que se forman en nudillos o palma debido a depósitos de grasa. Aunque no duelen, su presencia puede indicar un trastorno lipídico importante.

Algunas personas también experimentan sensación de hormigueo o entumecimiento en las manos. Esto puede deberse a la disminución del flujo sanguíneo, consecuencia de la acumulación de placas en las arterias.

Si estos síntomas aparecen con frecuencia, es recomendable realizar un examen clínico para descartar una condición metabólica que afecte la circulación.

SIGNOS EN LOS PIES QUE NO DEBES IGNORAR

Los pies suelen reflejar señales claras cuando el colesterol alto comienza a afectar la circulación. Uno de los signos más comunes es el dolor al caminar o al subir escaleras, especialmente en pantorrillas y plantas de los pies. Esta molestia puede indicar una reducción del flujo sanguíneo por estrechamiento arterial.

Otro indicador es la aparición de heridas que tardan mucho en cicatrizar. Cuando la sangre no circula bien, los tejidos reciben menos oxígeno, lo que complica la recuperación.

Finalmente, el entumecimiento o la sensación de frío persistente en los pies también puede estar relacionado con niveles altos de colesterol que afecten la función vascular.

DATOS CURIOSOS

• Los xantomas pueden aparecer en codos, tendones y rodillas además de manos.

• El arco corneal puede presentarse en personas menores de 40 años por colesterol elevado.

• Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte asociada a niveles altos de colesterol.