Cometa 3I/ATLAS cambia de color a verde, mientras se acerca a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS tendrá su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo) el próximo 19 de diciembre de 2025, el tercer objeto interestelar jamás detectado que cruza nuestro Sistema Solar. El visitante más reciente y enigmático de nuestro vecindario cósmico ha comenzado a transformar su apariencia ante los lentes de los telescopios más potentes de la Tierra. El enigmático cometa proviene de otra estrella, mejor dicho de otro sistema planetario, que ha sido objeto de estudio para los astrónomos y la humanidad en general. Cabe destacar que pasará sin representar peligro alguno

3I/ATLAS CAMBIA DE COLOR Investigadores de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), operando el telescopio Gemini Norte, han detectado un cambio significativo en el cometa interestelar 3I/ATLAS: el objeto, que anteriormente mostraba una tonalidad rojiza, ahora brilla con un intenso color verde. Este cambio cromático no es señal de actividad extraterrestre ni alien, sino una consecuencia directa de la química espacial. Según un comunicado de NOIRLab de la NSF, el responsable de este resplandor es el carbono diatómico (C2), una molécula compuesta por dos átomos de carbono que, al ser liberada y excitada por la luz solar, emite este color característico. El fenómeno es fascinante para los astrónomos porque revela que la composición del cometa está reaccionando activamente al calor de nuestra estrella. Cuando el telescopio Gemini Sur observó el objeto a finales de agosto, meses antes de su aproximación actual, 3I/ATLAS lucía claramente más rojo. Esta transición de rojo a verde es la evidencia física de que el núcleo del cometa se está calentando y liberando nuevas moléculas al espacio, ofreciendo pistas frescas sobre su misteriosa estructura interna. Aunque el color verde es llamativo, no es exclusivo de este viajero interestelar. Muchos cometas nativos de nuestro propio sistema solar exhiben un matiz similar cuando se activan bajo la radiación solar. Ejemplos recientes incluyen el cometa 12P/Pons-Brooks, apodado "Madre de Dragones", y el recién descubierto C/2025 F2 (SWAN).