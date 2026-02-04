Cómo cambiar el titular del recibo de luz de la CFE en 2026: Conoce los requisitos

Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite muy frecuente y más necesario de lo que se piensa, en especial si se requieren evitar problemas administrativos en situaciones un tanto complejas.

Para llevar a cabo esta tarea sencilla, los usuarios deben saber que se necesita cumplir ciertos requisitos que simplificarán todo el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: CFE va por Carlos Slim... quiere ser la reina de los servicios de internet en México ante crisis de Telmex

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE TITULAR EN EL RECIBO DE LUZ

De acuerdo con el portal de la CFE, los requisitos que se solicitan son los siguientes:

1. Identificación oficial vigente;

2. Comprobante de domicilio correcto;

3. Algún documento que acredite la propiedad o posesión para el cambio de nombre.

En el caso de que el trámite se realice a causa del fallecimiento del titular original, se necesitara presentar un acta de defunción y documentos que acrediten el parentesco; y si un representante realiza el cambio, deberá llevar una carta poder e identificaciones de ambas personas (representante y representado).