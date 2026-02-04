Cómo cambiar el titular del recibo de luz de la CFE en 2026: Conoce los requisitos

/ 4 febrero 2026
    Cómo cambiar el titular del recibo de luz de la CFE en 2026: Conoce los requisitos
    Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite muy frecuente y más necesario de lo que se piensa. VANGUARDIA

Descubre todo lo que debes saber sobre el proceso de cambio de titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Cambiar el titular del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite muy frecuente y más necesario de lo que se piensa, en especial si se requieren evitar problemas administrativos en situaciones un tanto complejas.

Para llevar a cabo esta tarea sencilla, los usuarios deben saber que se necesita cumplir ciertos requisitos que simplificarán todo el proceso.

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE TITULAR EN EL RECIBO DE LUZ

De acuerdo con el portal de la CFE, los requisitos que se solicitan son los siguientes:

1. Identificación oficial vigente;

2. Comprobante de domicilio correcto;

3. Algún documento que acredite la propiedad o posesión para el cambio de nombre.

En el caso de que el trámite se realice a causa del fallecimiento del titular original, se necesitara presentar un acta de defunción y documentos que acrediten el parentesco; y si un representante realiza el cambio, deberá llevar una carta poder e identificaciones de ambas personas (representante y representado).

Entre otras recomendaciones y sugerencias, también es buena opción llevar lo siguiente:

* RFC: Registro Federal de Contribuyentes

* Número de Servicio: se encuentra en los recibos anteriores.

* Foto reciente del medidor.

* Solicitud por escrito.

CÓMO HACER EL CAMBIO DE TITULAR EN EL RECIBO DE LUZ DE LA CFE

La Comisión de Electricidad ha especificado que, para corregir algún dato del recibo de luz (como el domicilio y el cambio de titular), la persona solicitante deberá acudir con la documentación solicitada a un Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano.

En las instalaciones recibirás una asesoría adecuada por parte del personal.

Debes considerar que el trámite es totalmente gratuito y que puede tardar entre 15 y 20 días hábiles en reflejarse.

MOTIVOS POR LOS QUE ES IMPORTANTE ACTUALIZAR EL TITULAR EN EL RECIBO DE LUZ

Aunque la electricidad puede seguir funcionando con el nombre del titular anterior, tener el recibo actualizado ofrece muchas ventajas. Por ejemplo:

- Facilita la realización de convenios de pago o aclaraciones ante la CFE.

- Es indispensable para algunos trámites legales como herencias, divorcios o ventas de inmuebles.

- Evita complicaciones en el caso de reportes o servicios técnicos.

