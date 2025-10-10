Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’

/ 10 octubre 2025
    Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’
    Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de K-Pop Demon Hunters se han convertido en los disfraces favoritos de Halloween, destacando por sus peinados, vestuarios y accesorios característicos FOTO: VANGUARDIA

Los personajes de K-Pop Demon Hunters se perfilan como los disfraces más populares de este Halloween, con Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys

Con la llegada de Halloween, miles de niños y adolescentes buscan el disfraz que los haga destacar entre la multitud. Este año, los personajes de K-Pop Demon Hunters se perfilan como una de las opciones más populares.

Las protagonistas Rumi, Mira y Zoey, del grupo ficticio HUNTR/X, mejor conocido como Las Guerreras K-Pop, se han convertido en íconos del cosplay y el entretenimiento juvenil por sus atuendos únicos y coloridos.

En Vanguardia MX, te presentamos una guía completa para lograr sus looks, ya sea comprando un disfraz listo o creando uno desde cero.

$!Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’

¿CÓMO BUSCAR LOS DISFRACES DE LAS PROTAGONISTAS DE ¿LAS GUERRERAS K-POP SI LOS QUIERO COMPRAR?

Para quienes buscan comodidad y rapidez, existen múltiples tiendas en línea y plataformas especializadas en cosplay que ofrecen disfraces completos de los personajes de K-Pop Demon Hunters.

Recomendaciones para buscar:

Usa términos como “Disfraz K-Pop Demon Hunters”, “Cosplay Rumi/Mira/Zoey” o “Disfraz Las Guerreras K-Pop”.

Algunos artículos disponibles incluyen disfraces completos, pelucas de colores específicos (morado para Rumi, rosa/rojo para Mira, coletas estilo “cebollas” para Zoey) y accesorios temáticos como espadas o cinturones decorativos.

Comprar un disfraz prehecho garantiza una reproducción fiel del atuendo original y puede ser ideal para quienes no desean dedicar tiempo a la elaboración de detalles.

CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’ SI TENER QUE COMPRAR EL ATUENDO

Para los más creativos o quienes buscan una opción económica, armar el disfraz con ropa de calle y algunos accesorios es completamente posible. El estilo del grupo HUNTR/X combina el clásico atuendo de idol de K-Pop con elementos inspirados en guerreras fantásticas.

CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’ CON EL ATUENDO DE ESCENARIO

Rumi:

- Minifalda o short blanco, top blanco (o negro), torerita/chaqueta corta negra.

- Peluca larga morada (lila) con trenza estilo cola de dragón.

- Accesorio: espada mística.

Mira:

- Minifalda o short blanco, top negro, torerita/chaqueta corta negra.

- Peluca o extensiones largas rosa/rojo con dos coletas altas.

Zoey:

- Minifalda o short blanco, top negro, torerita/chaqueta corta negra.

- Peluca con dos cebollas y flequillo corto.

$!Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’

CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’ CON EL VESTUARIO CASUAL

Rumi:

- Short negro, top blanco, torerita corta amarilla.

- Peluca lila/morada con trenza.

- Botas negras y cinturón rosa.

Mira:

- Minifalda amarilla, top negro estampado, botas largas negras, guantes sin dedos.

- Peluca rosa/rojo con coletas altas.

- Colgante rojo en la falda.

Zoey:

- Pantalón de mezclilla azul modificado con pintura acrílica para simular diseño negro y dorado.

- Top azul con imagen de flor, torerita negra.

- Peluca con dos “cebollitas” y flequillo corto.

- Tenis negros.

$!Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’

CONSEJOS PARA EL LOOK DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’

Ropa base:

- Faldas o shorts blancos o negros ajustados.

- Crop tops o camisetas blancas (Rumi) o negras (Mira y Zoey).

- Torerita o chaqueta corta negra con detalles dorados o metálicos, personalizables con pintura o planchado.

Calzado:

- Botas negras altas o botines con medias hasta la rodilla.

Peinado (fundamental):

Rumi: Peluca lila/morada larga con trenza.

Mira: Peluca rosa o roja con coletas altas.

Zoey: Peluca con coletas voluminosas tipo antena y flequillo corto.

Maquillaje K-Pop:

- Base de piel pálida.

- Delineado marcado tipo cat eye.

- Pestañas postizas para dramatizar la mirada.

- Cejas definidas y labios en tonos neutros o combinando con el personaje.

CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LOS SAJA BOYS’ CON EL VESTUARIO CASUAL

Los Saja Boys son el grupo rival de HUNTR/X y se caracterizan por un estilo que combina moda K-Pop, streetwear y elementos demoníacos.

Elementos por personaje:

Jinu (Líder)

- Atuendo: Camisa blanca con camiseta rosa debajo, vaqueros azules claros, cinturón rosa.

- Peinado/Color de cabello: Cabello corto oscuro, delineado demoníaco.

Baby Saja (Maknae)

- Atuendo: Suéter oversize rosa, camisa azul debajo, gorra amarilla, pantalón morado o azul oscuro.

- Peinado/Color de cabello: Cabello azul brillante.

Abby Saja (Atlético)

- Atuendo: Camiseta sin mangas con estampado floral, vaqueros rotos, gorro tejido amarillo, cinturón amarillo, tenis blancos o rosas.

- Peinado/Color de cabello: Corto rosado y moderno.

Romance Saja (Romántico)

- Atuendo: Camisa de manga larga color amarillo, vaqueros entallados claros, collar con piedra azul, pulseras y accesorios coordinados, uñas decoradas.

- Peinado/Color de cabello: Cabello rosado hasta los hombros.

Mystery Saja (Misterioso)

- Atuendo: Chaleco morado con detalles rosas, camisa sin mangas amarilla, pantalón mezclilla azul claro, guantes largos, lentes o máscara opcional.

- Peinado/Color de cabello: Cabello morado, flequillo cubriendo ojos.

$!Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’

Maquillaje y detalles:

- Base pálida y delineado de ojos dramático.

- Lentillas de colores intensos opcionales para replicar ojos demoníacos.

- Tatuajes temporales estilo tribal o demoníaco, en cuello, pecho o brazos.

- Accesorios K-Pop: collares, anillos, pulseras y aretes grandes.

Con estas guías, los fanáticos de K-Pop Demon Hunters pueden elegir entre comprar un disfraz completo o armar uno propio.

La combinación de ropa, accesorios, peinado y maquillaje permitirá que cualquier niño o adolescente se transforme en su guerrera favorita de K-Pop Demon Hunters, asegurando que este Halloween destaque con un disfraz colorido, original y fiel a los personajes.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

