Cómo disfrazarse de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys de ‘Las Guerreras K-Pop’
Los personajes de K-Pop Demon Hunters se perfilan como los disfraces más populares de este Halloween, con Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys
Con la llegada de Halloween, miles de niños y adolescentes buscan el disfraz que los haga destacar entre la multitud. Este año, los personajes de K-Pop Demon Hunters se perfilan como una de las opciones más populares.
Las protagonistas Rumi, Mira y Zoey, del grupo ficticio HUNTR/X, mejor conocido como Las Guerreras K-Pop, se han convertido en íconos del cosplay y el entretenimiento juvenil por sus atuendos únicos y coloridos.
En Vanguardia MX, te presentamos una guía completa para lograr sus looks, ya sea comprando un disfraz listo o creando uno desde cero.
¿CÓMO BUSCAR LOS DISFRACES DE LAS PROTAGONISTAS DE ¿LAS GUERRERAS K-POP SI LOS QUIERO COMPRAR?
Para quienes buscan comodidad y rapidez, existen múltiples tiendas en línea y plataformas especializadas en cosplay que ofrecen disfraces completos de los personajes de K-Pop Demon Hunters.
Recomendaciones para buscar:
Usa términos como “Disfraz K-Pop Demon Hunters”, “Cosplay Rumi/Mira/Zoey” o “Disfraz Las Guerreras K-Pop”.
Algunos artículos disponibles incluyen disfraces completos, pelucas de colores específicos (morado para Rumi, rosa/rojo para Mira, coletas estilo “cebollas” para Zoey) y accesorios temáticos como espadas o cinturones decorativos.
Comprar un disfraz prehecho garantiza una reproducción fiel del atuendo original y puede ser ideal para quienes no desean dedicar tiempo a la elaboración de detalles.
CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’ SI TENER QUE COMPRAR EL ATUENDO
Para los más creativos o quienes buscan una opción económica, armar el disfraz con ropa de calle y algunos accesorios es completamente posible. El estilo del grupo HUNTR/X combina el clásico atuendo de idol de K-Pop con elementos inspirados en guerreras fantásticas.
CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’ CON EL ATUENDO DE ESCENARIO
Rumi:
- Minifalda o short blanco, top blanco (o negro), torerita/chaqueta corta negra.
- Peluca larga morada (lila) con trenza estilo cola de dragón.
- Accesorio: espada mística.
Mira:
- Minifalda o short blanco, top negro, torerita/chaqueta corta negra.
- Peluca o extensiones largas rosa/rojo con dos coletas altas.
Zoey:
- Minifalda o short blanco, top negro, torerita/chaqueta corta negra.
- Peluca con dos cebollas y flequillo corto.
CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’ CON EL VESTUARIO CASUAL
Rumi:
- Short negro, top blanco, torerita corta amarilla.
- Peluca lila/morada con trenza.
- Botas negras y cinturón rosa.
Mira:
- Minifalda amarilla, top negro estampado, botas largas negras, guantes sin dedos.
- Peluca rosa/rojo con coletas altas.
- Colgante rojo en la falda.
Zoey:
- Pantalón de mezclilla azul modificado con pintura acrílica para simular diseño negro y dorado.
- Top azul con imagen de flor, torerita negra.
- Peluca con dos “cebollitas” y flequillo corto.
- Tenis negros.
CONSEJOS PARA EL LOOK DE ‘LAS GUERRERAS K-POP’
Ropa base:
- Faldas o shorts blancos o negros ajustados.
- Crop tops o camisetas blancas (Rumi) o negras (Mira y Zoey).
- Torerita o chaqueta corta negra con detalles dorados o metálicos, personalizables con pintura o planchado.
Calzado:
- Botas negras altas o botines con medias hasta la rodilla.
Peinado (fundamental):
Rumi: Peluca lila/morada larga con trenza.
Mira: Peluca rosa o roja con coletas altas.
Zoey: Peluca con coletas voluminosas tipo antena y flequillo corto.
Maquillaje K-Pop:
- Base de piel pálida.
- Delineado marcado tipo cat eye.
- Pestañas postizas para dramatizar la mirada.
- Cejas definidas y labios en tonos neutros o combinando con el personaje.
CÓMO DISFRAZARSE DE ‘LOS SAJA BOYS’ CON EL VESTUARIO CASUAL
Los Saja Boys son el grupo rival de HUNTR/X y se caracterizan por un estilo que combina moda K-Pop, streetwear y elementos demoníacos.
Elementos por personaje:
Jinu (Líder)
- Atuendo: Camisa blanca con camiseta rosa debajo, vaqueros azules claros, cinturón rosa.
- Peinado/Color de cabello: Cabello corto oscuro, delineado demoníaco.
Baby Saja (Maknae)
- Atuendo: Suéter oversize rosa, camisa azul debajo, gorra amarilla, pantalón morado o azul oscuro.
- Peinado/Color de cabello: Cabello azul brillante.
Abby Saja (Atlético)
- Atuendo: Camiseta sin mangas con estampado floral, vaqueros rotos, gorro tejido amarillo, cinturón amarillo, tenis blancos o rosas.
- Peinado/Color de cabello: Corto rosado y moderno.
Romance Saja (Romántico)
- Atuendo: Camisa de manga larga color amarillo, vaqueros entallados claros, collar con piedra azul, pulseras y accesorios coordinados, uñas decoradas.
- Peinado/Color de cabello: Cabello rosado hasta los hombros.
Mystery Saja (Misterioso)
- Atuendo: Chaleco morado con detalles rosas, camisa sin mangas amarilla, pantalón mezclilla azul claro, guantes largos, lentes o máscara opcional.
- Peinado/Color de cabello: Cabello morado, flequillo cubriendo ojos.
Maquillaje y detalles:
- Base pálida y delineado de ojos dramático.
- Lentillas de colores intensos opcionales para replicar ojos demoníacos.
- Tatuajes temporales estilo tribal o demoníaco, en cuello, pecho o brazos.
- Accesorios K-Pop: collares, anillos, pulseras y aretes grandes.
Con estas guías, los fanáticos de K-Pop Demon Hunters pueden elegir entre comprar un disfraz completo o armar uno propio.
La combinación de ropa, accesorios, peinado y maquillaje permitirá que cualquier niño o adolescente se transforme en su guerrera favorita de K-Pop Demon Hunters, asegurando que este Halloween destaque con un disfraz colorido, original y fiel a los personajes.