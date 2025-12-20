Banco Mundial registra salto histórico de clase media en México; supera a pobreza
El organismo reporta un aumento de 12.4 puntos porcentuales en la clase media y una reducción de 13.6 puntos en la pobreza entre 2018 y 2024
Con base en el más reciente informe del Banco Mundial sobre pobreza y equidad, el Gobierno Federal destacó que, por primera vez en la historia reciente, la población de clase media en México supera a la que vive en situación de pobreza, en un contexto marcado por aumentos al salario mínimo y la expansión de la política social.
La proporción de personas consideradas de clase media pasó de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024, mientras que la pobreza por ingresos se redujo de 35.5 a 21.7 por ciento, conforme a la metodología del Banco Mundial. La información fue difundida por la Presidenta en la conferencia Matutina del viernes.
El coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que el organismo internacional clasifica como clase media a quienes perciben más de 17 dólares diarios —alrededor de 340 pesos— y como población en pobreza a quienes ganan menos de 8.30 dólares al día, equivalentes a unos 166 pesos, umbrales que permiten comparar a México con otros países de la región.
DEFINICIÓN DE CLASE MEDIA
Según los datos oficiales, en el periodo 2018‑2024 alrededor de 12 millones de personas se incorporaron a la clase media y más de 13 millones dejaron la condición de pobreza, lo que, de acuerdo con el análisis del Banco Mundial, refleja un cambio en la estructura social del país asociado al aumento del ingreso laboral, al salario mínimo y a programas de bienestar.
Ramírez Cuevas detalló que, bajo estos criterios, México y Brasil son los países donde más creció la clase media en América Latina, aunque México encabeza la región por la magnitud del avance. El funcionario subrayó que las definiciones técnicas del Banco Mundial sobre ingresos diarios coinciden con las mediciones nacionales del Inegi y el Coneval en materia de pobreza y población no vulnerable.
Las cifras internacionales se alinean con las estadísticas del Inegi, que reportan una reducción de la pobreza de 41.9 alrededor de 29 por ciento en los últimos años, así como un incremento del grupo catalogado como “no pobre y no vulnerable” de 29.3 a más de 42 por ciento, lo que indica una mayor estabilidad económica y capacidad de consumo en millones de hogares mexicanos.
MÁS CLASE MEDIA QUE POBREZA
Con la combinación de estos indicadores, el Gobierno Federal sostuvo que, por primera vez en la historia estadística reciente, el porcentaje de personas en clase media es mayor al de la población en situación de pobreza, con una diferencia superior a 12 puntos porcentuales, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial para 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el salto observado en 2024 —cuando la pobreza se ubicó en 21.7 por ciento y la clase media en 39.6 por ciento— contrasta con los niveles reportados al inicio del siglo, cuando la clase media representaba alrededor de 18.1 por ciento de la población y la pobreza superaba el 55 por ciento, según series históricas del propio Banco Mundial.
En su exposición, la mandataria sostuvo que los resultados se relacionan con la política de aumentos al salario mínimo, la ampliación de derechos laborales y la construcción de una nueva política social de bienestar, que incluye transferencias directas, pensiones y apoyos focalizados, aunque reconoció que el desafío sigue siendo reducir aún más la pobreza extrema y la vulnerabilidad.
MÉXICO EN AMÉRICA LATINA
El informe citado por el Gobierno ubica a México por encima de otros países latinoamericanos en crecimiento de la clase media: Brasil habría registrado un aumento de 7 puntos porcentuales, Costa Rica de 6.8, Paraguay de 4.1 y Honduras de 1.6, mientras que naciones como Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay mostraron retrocesos en este segmento, lo que dimensiona el desempeño mexicano en el contexto regional.
Especialistas consultados por diversos medios han advertido que, aunque los datos muestran una mejora sustancial, la sostenibilidad de la nueva configuración social dependerá de factores como el crecimiento económico de mediano plazo, la formalización del empleo, la productividad y la capacidad del Estado para sostener el gasto social sin comprometer la estabilidad fiscal, aspectos que el propio Banco Mundial señala como condicionantes para consolidar a la clase media en América Latina.
El Gobierno Federal insistió en que las cifras recientes “desmontan” la narrativa de un fracaso económico durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, pero abrió la puerta a que organismos internacionales, academia y sociedad civil revisen y contrasten los resultados con independencia, en un contexto donde el acceso a datos verificables y la vigilancia ciudadana serán claves para evaluar si la tendencia de reducción de pobreza y expansión de la clase media se mantiene en los próximos años.