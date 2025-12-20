Banco Mundial registra salto histórico de clase media en México; supera a pobreza

Con base en el más reciente informe del Banco Mundial sobre pobreza y equidad, el Gobierno Federal destacó que, por primera vez en la historia reciente, la población de clase media en México supera a la que vive en situación de pobreza, en un contexto marcado por aumentos al salario mínimo y la expansión de la política social.

La proporción de personas consideradas de clase media pasó de 27.2 por ciento en 2018 a 39.6 por ciento en 2024, mientras que la pobreza por ingresos se redujo de 35.5 a 21.7 por ciento, conforme a la metodología del Banco Mundial. La información fue difundida por la Presidenta en la conferencia Matutina del viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum señala que México mantiene mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur por aranceles

El coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que el organismo internacional clasifica como clase media a quienes perciben más de 17 dólares diarios —alrededor de 340 pesos— y como población en pobreza a quienes ganan menos de 8.30 dólares al día, equivalentes a unos 166 pesos, umbrales que permiten comparar a México con otros países de la región.

DEFINICIÓN DE CLASE MEDIA

Según los datos oficiales, en el periodo 2018‑2024 alrededor de 12 millones de personas se incorporaron a la clase media y más de 13 millones dejaron la condición de pobreza, lo que, de acuerdo con el análisis del Banco Mundial, refleja un cambio en la estructura social del país asociado al aumento del ingreso laboral, al salario mínimo y a programas de bienestar.

Ramírez Cuevas detalló que, bajo estos criterios, México y Brasil son los países donde más creció la clase media en América Latina, aunque México encabeza la región por la magnitud del avance. El funcionario subrayó que las definiciones técnicas del Banco Mundial sobre ingresos diarios coinciden con las mediciones nacionales del Inegi y el Coneval en materia de pobreza y población no vulnerable.

Las cifras internacionales se alinean con las estadísticas del Inegi, que reportan una reducción de la pobreza de 41.9 alrededor de 29 por ciento en los últimos años, así como un incremento del grupo catalogado como “no pobre y no vulnerable” de 29.3 a más de 42 por ciento, lo que indica una mayor estabilidad económica y capacidad de consumo en millones de hogares mexicanos.

MÁS CLASE MEDIA QUE POBREZA

Con la combinación de estos indicadores, el Gobierno Federal sostuvo que, por primera vez en la historia estadística reciente, el porcentaje de personas en clase media es mayor al de la población en situación de pobreza, con una diferencia superior a 12 puntos porcentuales, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial para 2024.