Crece el ‘trashing’: ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos para robar información

Información
/ 20 noviembre 2025
    Crece el ‘trashing’: ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos para robar información
    McAfee alerta por el aumento del “trashing”, una técnica con la que ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos desechados para obtener datos sensibles, afectando a usuarios, empresas y dependencias públicas. FOTO: VANGUARDIA

El trashing, impulsado por descuidos en la eliminación de documentos y dispositivos, se mantiene como una de las técnicas más usadas por ciberdelincuentes

La empresa de ciberseguridad McAfee reportó un incremento en el uso del “trashing”, una técnica empleada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial mediante la recuperación de documentos o dispositivos desechados sin medidas adecuadas de protección.

La compañía señaló que esta práctica continúa representando un riesgo tanto para usuarios individuales como para empresas y organismos públicos.

QUÉ ES EL TRASHING

El trashing consiste en buscar y recuperar información sensible en basura física o digital. Los atacantes buscan datos como números de tarjetas bancarias, contraseñas, información financiera o documentos internos de empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Google sabe más de ti de lo que imaginas.... con estos 7 links puedes comprobarlo tú mismo

$!El incremento del trashing revela fallas en la eliminación segura de archivos y equipos, lo que facilita el robo de identidad y fraudes digitales.
El incremento del trashing revela fallas en la eliminación segura de archivos y equipos, lo que facilita el robo de identidad y fraudes digitales. FOTO: UNSPLASH

TIPOS DE TRASHING

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, esta técnica ha evolucionado con el tiempo y actualmente se presenta en diversas modalidades. McAfee identificó tres modalidades principales:

1. Trashing físico: Consiste en revisar documentos depositados en contenedores de basura o reciclaje sin haber sido destruidos.

Ejemplo: Expedientes médicos tirados en bolsas sin triturar son recuperados y posteriormente utilizados para suplantar identidades.

2. Trashing digital: Ocurre cuando dispositivos electrónicos desechados todavía contienen información accesible, como discos duros, teléfonos móviles, memorias USB o computadoras que no han sido formateadas de manera segura.

Ejemplo: Un teléfono viejo vendido en un mercado de segunda mano conserva fotos, correos electrónicos y contraseñas guardadas, que pueden ser extraídas mediante software especializado.

3. Trashing social: Implica obtener datos a través de engaños o técnicas de ingeniería social.

Ejemplo: Una persona se hace pasar por un empleado nuevo y solicita información “urgente” del área administrativa para completar un supuesto trámite.

CAUSAS DEL INCREMENTO DE TRASHING

Según McAfee, una de las causas principales de estos incidentes es la falta de conciencia sobre la importancia de eliminar adecuadamente la información confidencial.

Empresas y particulares suelen desechar documentos o dispositivos sin asegurarse de que los datos hayan sido inutilizados o destruidos. A ello se suma la ausencia de políticas de seguridad interna y la carencia de capacitación especializada en equipos de trabajo.

Otras causas identificadas incluyen:

- Desecho de equipos electrónicos sin borrar información.

- Falta de políticas internas de seguridad.

- Desconocimiento sobre cómo opera la ingeniería social.

RIESGOS DEL TRASHING

Los riesgos asociados al trashing incluyen:

- Robo de identidad.

- Fraudes financieros.

- Extorsión mediante información privada.

- Acceso no autorizado a sistemas internos.

- Afectaciones reputacionales para empresas.

Un grupo criminal obtiene del contenedor de reciclaje de una empresa una lista con contraseñas temporales y la usa para acceder a su servidor interno.

$!Documentos y dispositivos mal desechados se han convertido en una fuente clave de información para grupos criminales que buscan vulnerar datos personales y corporativos.
Documentos y dispositivos mal desechados se han convertido en una fuente clave de información para grupos criminales que buscan vulnerar datos personales y corporativos. FOTO: UNSPLASH

TE PUEDE INTERESAR: Ciberdelincuentes apuntan a México: más de 111 mil intentos de robo bancario digital en un año

CÓMO PREVENIR SER VÍCTIMA DE TRASHING

Especialistas en ciberseguridad recomiendan varias medidas:

- Destrucción segura de documento: Triturar papel y utilizar servicios certificados para residuos confidenciales.

- Protección de dispositivos electrónicos: Borrar de forma segura la información antes de desechar un dispositivo.

- Conciencia ante ingeniería social: Mantener precaución ante personas desconocidas que soliciten datos sensibles.

- Capacitación continua: Implementar talleres o cursos internos sobre protección de datos.

McAfee señaló que el trashing continúa siendo atractivo para ciberdelincuentes porque no requiere herramientas avanzadas y depende de descuidos comunes.

Por ello, la compañía llamó a reforzar prácticas preventivas en hogares, oficinas y dependencias gubernamentales para reducir la posibilidad de exposición a este tipo de ataques.

Temas


Ciberseguridad
Estafas
Internet

Localizaciones


México

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia