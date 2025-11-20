Crece el ‘trashing’: ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos para robar información

La empresa de ciberseguridad McAfee reportó un incremento en el uso del “trashing”, una técnica empleada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial mediante la recuperación de documentos o dispositivos desechados sin medidas adecuadas de protección.

La compañía señaló que esta práctica continúa representando un riesgo tanto para usuarios individuales como para empresas y organismos públicos.

QUÉ ES EL TRASHING

El trashing consiste en buscar y recuperar información sensible en basura física o digital. Los atacantes buscan datos como números de tarjetas bancarias, contraseñas, información financiera o documentos internos de empresas.

