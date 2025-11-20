Crece el ‘trashing’: ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos para robar información
El trashing, impulsado por descuidos en la eliminación de documentos y dispositivos, se mantiene como una de las técnicas más usadas por ciberdelincuentes
La empresa de ciberseguridad McAfee reportó un incremento en el uso del “trashing”, una técnica empleada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial mediante la recuperación de documentos o dispositivos desechados sin medidas adecuadas de protección.
La compañía señaló que esta práctica continúa representando un riesgo tanto para usuarios individuales como para empresas y organismos públicos.
QUÉ ES EL TRASHING
El trashing consiste en buscar y recuperar información sensible en basura física o digital. Los atacantes buscan datos como números de tarjetas bancarias, contraseñas, información financiera o documentos internos de empresas.
TIPOS DE TRASHING
De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, esta técnica ha evolucionado con el tiempo y actualmente se presenta en diversas modalidades. McAfee identificó tres modalidades principales:
1. Trashing físico: Consiste en revisar documentos depositados en contenedores de basura o reciclaje sin haber sido destruidos.
Ejemplo: Expedientes médicos tirados en bolsas sin triturar son recuperados y posteriormente utilizados para suplantar identidades.
2. Trashing digital: Ocurre cuando dispositivos electrónicos desechados todavía contienen información accesible, como discos duros, teléfonos móviles, memorias USB o computadoras que no han sido formateadas de manera segura.
Ejemplo: Un teléfono viejo vendido en un mercado de segunda mano conserva fotos, correos electrónicos y contraseñas guardadas, que pueden ser extraídas mediante software especializado.
3. Trashing social: Implica obtener datos a través de engaños o técnicas de ingeniería social.
Ejemplo: Una persona se hace pasar por un empleado nuevo y solicita información “urgente” del área administrativa para completar un supuesto trámite.
CAUSAS DEL INCREMENTO DE TRASHING
Según McAfee, una de las causas principales de estos incidentes es la falta de conciencia sobre la importancia de eliminar adecuadamente la información confidencial.
Empresas y particulares suelen desechar documentos o dispositivos sin asegurarse de que los datos hayan sido inutilizados o destruidos. A ello se suma la ausencia de políticas de seguridad interna y la carencia de capacitación especializada en equipos de trabajo.
Otras causas identificadas incluyen:
- Desecho de equipos electrónicos sin borrar información.
- Falta de políticas internas de seguridad.
- Desconocimiento sobre cómo opera la ingeniería social.
RIESGOS DEL TRASHING
Los riesgos asociados al trashing incluyen:
- Robo de identidad.
- Fraudes financieros.
- Extorsión mediante información privada.
- Acceso no autorizado a sistemas internos.
- Afectaciones reputacionales para empresas.
Un grupo criminal obtiene del contenedor de reciclaje de una empresa una lista con contraseñas temporales y la usa para acceder a su servidor interno.
CÓMO PREVENIR SER VÍCTIMA DE TRASHING
Especialistas en ciberseguridad recomiendan varias medidas:
- Destrucción segura de documento: Triturar papel y utilizar servicios certificados para residuos confidenciales.
- Protección de dispositivos electrónicos: Borrar de forma segura la información antes de desechar un dispositivo.
- Conciencia ante ingeniería social: Mantener precaución ante personas desconocidas que soliciten datos sensibles.
- Capacitación continua: Implementar talleres o cursos internos sobre protección de datos.
McAfee señaló que el trashing continúa siendo atractivo para ciberdelincuentes porque no requiere herramientas avanzadas y depende de descuidos comunes.
Por ello, la compañía llamó a reforzar prácticas preventivas en hogares, oficinas y dependencias gubernamentales para reducir la posibilidad de exposición a este tipo de ataques.