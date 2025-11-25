Comprueba lazos fuertes con México durante tu trámite de visa con estos consejos

¿Solicitaste el trámite para la visa americana de turista? Además de la entrevista consular y el formato DS-160, uno de los factores que pueden aumentar la probabilidad de aprobación del documento es demostrar que no se tiene intención de quedarse a vivir o trabajar en Estados Unidos.

Si tu intención solo es hacer turismo y negocios, puedes comprobarlo a través de demostrar lazos fuertes con México, como lo llaman los oficiales consulares.

Sin embargo, al no demostrarse, el solicitante no será elegible para la categoría de visa.

¿QUÉ SON LOS LAZOS FUERTES CON MÉXICO PARA DEMOSTRAR?

Los ‘Lazos fuertes con México’ que el oficial consular busca comprobar durante la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en México, son las razones que te obligan a volver al país.

Algunas de estas razones son:

- Trabajo estable o negocio propio;

- Familia directa (esposo/a, hijos, padres);

- Propiedades como casa o terreno;

- Estudios en curso (universidad, posgrado).

Incluso tu itinerario detallado y tus planes de viaje pueden influir en la decisión del agente consular.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DEMOSTRAR LAZOS FUERTES CON MÉXICO?

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), se establece que un oficial consular puede negar la visa bajo la sección 214(b) si:

- No demostraste ser elegible para la categoría de visa solicitada;

- No probaste que tu viaje será temporal ni que tienes lazos suficientemente fuertes con tu país de origen.

Es decir, para la aprobación es necesario que el consulado esté seguro de que el solicitante regrese a México después de su viaje a Estados Unidos; a través de la revisión de la situación familiar, laboral, económica y académica.

¿CÓMO DEMOSTRAR QUE TENGO LAZOS CON MÉXICO DURANTE LA ENTREVISTA?

Es importante recordar que la entrevista está basada en la información proporcionada en el formulario DS-160 que se entregó en la solicitud, por lo que debe llenarse correctamente, esta incluye:

- Detalles de tu empleo (cargo, sueldo, antigüedad);

- Información sobre escuela, si estudias;

- Planes de viaje específicos (itinerarios, lugares, fechas).

Mientras que durante la entrevista, es importante: responde con claridad y seguridad; asegurarse que las respuestas coincidan con el formulario DS-160, aunque, sin algo cambió desde que se llenó la solicitud, debe ser justificado con documentos.

Así que refuerza los argumentos en la entrevista con documentos como:

- Evidencia de empleo: comprobantes de pago, carta del empleador, credencial laboral;

- Evidencia de residencia: recibos de servicios, comprobante de domicilio;

- Evidencia económica: estados de cuenta, ahorros, declaraciones de impuestos;

- Evidencia académica: credencial escolar, constancia de inscripción;

- Itinerario de viaje: lugares específicos, fechas y reservas.

También puedes mencionar compromisos futuros, así como proyectos laborales y familiares que te obliguen a regresar a México, tras tu viaje de trabajo.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que tramitas la visa de turista (B1/B2), estos son los documentos que se necesitan:

- Pasaporte mexicano vigente:

- Formulario DS-160 y pago;

- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista.

Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa.

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ

El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU.

2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable.

3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU.

4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco).

5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios.

6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje.

7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía.

8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.

Deberás acudir con:

- Pasaporte;

- Confirmación impresa del DS-160;

- Comprobante de pago;

- Confirmación de la cita.

No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA?

Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares.

La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares.

Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO?

Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas.

Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista.

En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago.

¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE?

El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso.

Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire.

¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR?

Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema.

NUEVAS FORMA DE PAGO

A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud.

Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en:

- Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío);

- Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales.

Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

¿CÓMO HACER EL PAGO?

Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos:

- Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

EXISTEN TRES PROCESOS PARA ENTREGA DE VISA

Otro cambio implementado por la Embajada de Estados Unidos en México es el costo de entrega de la visa.

Por lo que si tu visa es aprobada, tienes tres opciones para tener en tus manos el documento:

- Si deseas recibirla en tu domicilio, deberás pagar $400 pesos mexicanos;

- Si prefieres recogerla en una sucursal de DHL, deberás pagar $320 pesos mexicanos;

- Si decides recogerla directamente en el CAS, será sin costo adicional.

¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR?

Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos.

Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo.

- Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);

- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);

- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD).

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO:

Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite.

1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com.

2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas.

3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.



