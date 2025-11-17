Trump presenta ‘Pase FIFA’ para obtener visa con cita exprés durante el Mundial 2026

La administración de Donald Trump está anunciando una nueva iniciativa para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para la Copa del Mundo el próximo año, que les permitirá obtener entrevistas para visas más rápidamente. Apodada “FIFA Pass”, permitirá a aquellos que hayan comprado entradas para la Copa del Mundo a través de la FIFA obtener citas para visas de manera acelerada, mientras la administración continúa equilibrando la postura dura sobre migración del presidente Donald Trump con una afluencia de viajeros globales para el torneo de fútbol. El “pass” en el nombre significa “sistema de programación de citas prioritarias”. TE PUEDE INTERESAR: FIFA refuerza su lucha digital: bloqueará boletos a personas acusadas de ciberacoso “Si tienes un boleto para la Copa del Mundo, puedes tener citas prioritarias para obtener tu visa”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estuvo en la Oficina Oval con Trump el lunes para explicar el nuevo sistema.

“Lo dijo la primera vez que nos conocimos, señor presidente, América da la bienvenida al mundo”, añadió dirigiéndose al presidente de Estados Unidos. Trump expresó el lunes que “fervientemente” anima a los viajeros de la Copa del Mundo a Estados Unidos a solicitar sus visas “de inmediato”. TE PUEDE INTERESAR: FIFA libera un millón de boletos más para el Mundial 2026 en su segunda fase de venta El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que la administración ha enviado más de 400 oficiales consulares adicionales alrededor del mundo para manejar la demanda de visas, y que en aproximadamente el 80 por ciento del mundo, los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para visa dentro de 60 días. Bajo el nuevo sistema, aquellos que hayan comprado boletos a través de la FIFA podrán acceder a un “portal FIFA” que ayudaría a priorizar su solicitud de visa y entrevista en el Departamento de Estado. TE PUEDE INTERESAR: ¡Con lupa! EU examinará ‘a fondo’ solicitudes de visa para el Mundial 2026 “Vamos a hacer la misma verificación que cualquier otra persona recibiría. La única diferencia aquí es que los estamos moviendo hacia adelante en la fila”, señaló Rubio.