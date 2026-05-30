Conagua alerta por tormentas severas, inundaciones y fuertes rachas de viento que afectarán a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este día se prevén lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional, con especial atención en entidades del sureste y la Península de Yucatán, donde se esperan precipitaciones intensas e incluso torrenciales, además de fuertes rachas de viento en estados del norte del país. De acuerdo con el SMN, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por diversos sistemas atmosféricos, entre ellos una línea seca en el norte de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del territorio nacional, la onda tropical número 3 frente a las costas del Pacífico sur y un canal de baja presión en el interior del país. Como resultado de estos fenómenos, el pronóstico contempla lluvias intensas con puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en el norte y oeste de Yucatán. Asimismo, se esperan lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en Guerrero.

PRONOSTICAN LLUVIAS EN MÉXICO DEBIDO A CIRCULACIÓN CICLÓNICA El SMN indicó que la circulación ciclónica ubicada sobre el sureste mexicano favorecerá el ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe, lo que incrementará las condiciones para lluvias en esa región del país. Además de las entidades con mayores acumulados, se prevén lluvias fuertes en Quintana Roo, Campeche, Zacatecas y San Luis Potosí. También se esperan intervalos de chubascos en Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, se pronostican lluvias aisladas en algunas regiones del Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Chihuahua. ONDA TROPICAL FAVORECERÁ LLUVIAS EN EL PACÍFICO SUR El organismo meteorológico explicó que la onda tropical número 3 se desplazará frente a las costas del Pacífico sur mexicano, generando lluvias intensas en Oaxaca y precipitaciones muy fuertes en Guerrero. Asimismo, se mantiene la vigilancia sobre la aproximación de una nueva onda tropical hacia las costas de Quintana Roo, la cual podría reforzar las lluvias en la Península de Yucatán durante los próximos días. De manera paralela, el Servicio Meteorológico Nacional continúa monitoreando una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera localizada entre el suroeste del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, sistema que podría influir en la evolución de las condiciones meteorológicas en el sur y sureste del país.

VIENTOS FUERTES Y POSIBLE FORMACIÓN DE TORNADOS EN COAHUILA En el norte del territorio nacional, una línea seca favorecerá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Particularmente para el norte de Coahuila, se pronostica viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, además de condiciones para la posible formación de torbellinos y tornados. Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas rachas podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y otros objetos vulnerables a los fuertes vientos. CONTINÚA LA ONDA DE CALOR EN DIVERSAS REGIONES A pesar de las lluvias pronosticadas, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. La onda de calor persistirá en zonas de Sinaloa, principalmente en el centro y sur del estado; Durango, en su porción occidental; Zacatecas, en el sur; Nayarit, en el noreste y sur; así como en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Según el pronóstico, las temperaturas elevadas continuarán durante la tarde, especialmente en las entidades del occidente, sur y sureste del país. SALTILLO: PRONOSTICAN AMBIENTE PARCIALMENTE SOLEADO Y POTENCIAL DE LLUVIAS LIGERAS Para este sábado 30 de mayo de 2026, Saltillo, Coahuila, registrará condiciones atmosféricas estables durante gran parte del día con un cielo parcialmente soleado. El Servicio Meteorológico Nacional indica que el termómetro registrará una temperatura máxima de 30°C, acompañada por un elevado índice UV de 10 y vientos provenientes del norte que alcanzarán una velocidad de 13 mph, manteniendo un ambiente caluroso en la región. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico prevé un cambio con la presencia de un cielo nublado y el desarrollo de lluvias ligeras, las cuales mantienen una probabilidad de precipitación del 20%. Durante este lapso de la jornada, se anticipa que la temperatura mínima se ubique en los 20°C, consolidando un marcado descenso térmico ideal para el cierre del fin de semana.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (este y sureste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (este), San Luis Potosí (oeste), Campeche (norte, este y oeste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Estado de México. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Zacatecas y Oaxaca; y con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Coahuila. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Yucatán; y con tolvaneras en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas e Hidalgo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras en Sonora, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

AUTORIDADES ADVIERTEN POSIBLES AFECTACIONES La Conagua señaló que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, alertó que las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, encharcamientos urbanos e inundaciones en áreas bajas. También se prevé la formación de bancos de niebla en distintos puntos del territorio nacional, situación que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias torrenciales, vientos intensos y posibles fenómenos severos.

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