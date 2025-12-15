Conavi alista sorteo de Vivienda para el Bienestar: Consulta AQUÍ si fuiste preseleccionado
Revisa los resultados de la preselección de la Comisión Nacional de Vivienda, para saber si serás parte del sorteo de Vivienda para el Bienestar
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicó el listado de los folios de registro preseleccionados para el Programa de Vivienda para el Bienestar, donde las personas podrán consultar si estarán dentro de la tercera fase, que corresponde a un sorteo.
Dicho listado es de las y los beneficiarios que se registraron durante agosto 2025, en la primera etapa del programa. Es importante mencionar que, en el documento publicado, se encontrará el municipio y dónde se llevarán a cabo las asambleas informativas.
El Programa de Vivienda para el Bienestar es una iniciativa social que busca garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para familias de bajos ingresos y grupos vulnerables, como mujeres jefas de hogar, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.
CONAVI: CONSULTA AQUÍ LOS PRESELECCIONADOS PARA PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
Las personas podrán verificar si su folio fue validado. En caso de que sí, deberán acudir a la asamblea que corresponda en el lugar indicado.
Para consultar los listados preseleccionados, existen dos formas:
Debes saber que la información que se muestra en la lista, está sujeta a cambios, por lo que es importante estar en constante monitoreo de las vías de comunicación oficiales.
ESTO ES LO QUE SIGUE DESPUÉS DEL SORTEO DE CONAVI
El sorteo lo realizará la Conavi en caso de que la demanda supere la disponibilidad de vivienda.
En su página oficial, la institución indicó que “Las personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos o bien, resultaron seleccionadas en el sorteo, formarán parte del padrón preliminar de personas beneficiarias”.
Será entonces cuando el Comité de Financiamiento de la Conavi revisará los postulados para una posterior aprobación.
LISTA COMPLETA DE ESTADOS DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
La primera fase del programa de la Conavi, incluye a este listado de entidades federativas:
* Baja California;
* Chihuahua;
* Coahuila;
* Nuevo León;
* Tamaulipas;
* Sinaloa;
* Zacatecas;
* Nayarit;
* Jalisco;
* Aguascalientes;
* Guanajuato;
* Querétaro;
* Michoacán;
* Estado de México;
* Hidalgo;
* Tlaxcala;
* Morelos;
* Puebla;
* Oaxaca;
* Chiapas;
* Tabasco;
* Campeche;
* Quintana Roo;
* Yucatán.