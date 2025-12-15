Conavi alista sorteo de Vivienda para el Bienestar: Consulta AQUÍ si fuiste preseleccionado

Información
/ 15 diciembre 2025
    Conavi alista sorteo de Vivienda para el Bienestar: Consulta AQUÍ si fuiste preseleccionado
    La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicó el listado de los folios de registro preseleccionados para el Programa de Vivienda para el Bienestar. VANGUARDIA

Revisa los resultados de la preselección de la Comisión Nacional de Vivienda, para saber si serás parte del sorteo de Vivienda para el Bienestar

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicó el listado de los folios de registro preseleccionados para el Programa de Vivienda para el Bienestar, donde las personas podrán consultar si estarán dentro de la tercera fase, que corresponde a un sorteo.

Dicho listado es de las y los beneficiarios que se registraron durante agosto 2025, en la primera etapa del programa. Es importante mencionar que, en el documento publicado, se encontrará el municipio y dónde se llevarán a cabo las asambleas informativas.

TE PUEDE INTERESAR: La Ley Silla comienza a ser obligatoria para todas las empresas y negocios

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una iniciativa social que busca garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para familias de bajos ingresos y grupos vulnerables, como mujeres jefas de hogar, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.

CONAVI: CONSULTA AQUÍ LOS PRESELECCIONADOS PARA PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Las personas podrán verificar si su folio fue validado. En caso de que sí, deberán acudir a la asamblea que corresponda en el lugar indicado.

Para consultar los listados preseleccionados, existen dos formas:

1. Consultar el PDF completo de todas las personas preseleccionadas por la Conavi: Para acceder, puedes dar clic AQUÍ.

2. Consultar en la página de Conavi: Únicamente necesitarás el Folio de registro o la CURP.

Debes saber que la información que se muestra en la lista, está sujeta a cambios, por lo que es importante estar en constante monitoreo de las vías de comunicación oficiales.

ESTO ES LO QUE SIGUE DESPUÉS DEL SORTEO DE CONAVI

El sorteo lo realizará la Conavi en caso de que la demanda supere la disponibilidad de vivienda.

En su página oficial, la institución indicó que “Las personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos o bien, resultaron seleccionadas en el sorteo, formarán parte del padrón preliminar de personas beneficiarias”.

Será entonces cuando el Comité de Financiamiento de la Conavi revisará los postulados para una posterior aprobación.

TE PUEDE INTERESAR: Acta de nacimiento digital: costos y pasos para realizar el trámite

LISTA COMPLETA DE ESTADOS DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

La primera fase del programa de la Conavi, incluye a este listado de entidades federativas:

* Baja California;

* Chihuahua;

* Coahuila;

* Nuevo León;

* Tamaulipas;

* Sinaloa;

* Zacatecas;

* Nayarit;

* Jalisco;

* Aguascalientes;

* Guanajuato;

* Querétaro;

* Michoacán;

* Estado de México;

* Hidalgo;

* Tlaxcala;

* Morelos;

* Puebla;

* Oaxaca;

* Chiapas;

* Tabasco;

* Campeche;

* Quintana Roo;

* Yucatán.

Temas


programas sociales
viviendas

Organizaciones


Conavi

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México entregará a EU 249 millones de metros cúbicos de agua, que forman parte de la cuota pendiente por el Tratado de Aguas de 1944.

Descarta Sheinbaum que se comprometa abasto de agua con entregas programadas a EU
El costo del plato fuerte de la cena, desde pavo hasta pierna, puede rondar los 7 mil 150 pesos.

Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México
Las actividades económicas relacionadas con “servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados” concentraron el 36 por ciento de los servicios profesionales.

Creció 14.4 por ciento personal ocupado en servicios profesionales no financieros en 2024: Inegi
Señala que la estrategia busca reforzar la atención directa en territorio y dar seguimiento puntual a los temas de seguridad pública.

Sheinbaum llevará el gabinete de Seguridad a los estados más violentos
Una manifestación a favor del grupo extremista Estado Islámico en Mosul, Irak, el 16 de junio del 2014.

Una nueva amenaza: grupos extremistas empiezan a entrenarse en IA
La tendencia descendente en los precios del barril de petróleo responden a un posible escenario de sobreoferta de crudo a nivel mundial.

A la baja precio del petróleo en México; OPEP+ baja producción de petróleo por posible sobreoferta
Khaled El-Enany, director general de la la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Alerta la Unesco que la libertad de expresión en el mundo registra un retroceso del 10 % desde 2012
El presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, “como un arma de destrucción masiva”.

Trump declarar al fentanilo como ‘arma de destrucción masiva’