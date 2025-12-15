Conavi alista sorteo de Vivienda para el Bienestar: Consulta AQUÍ si fuiste preseleccionado

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicó el listado de los folios de registro preseleccionados para el Programa de Vivienda para el Bienestar, donde las personas podrán consultar si estarán dentro de la tercera fase, que corresponde a un sorteo.

Dicho listado es de las y los beneficiarios que se registraron durante agosto 2025, en la primera etapa del programa. Es importante mencionar que, en el documento publicado, se encontrará el municipio y dónde se llevarán a cabo las asambleas informativas.

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una iniciativa social que busca garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para familias de bajos ingresos y grupos vulnerables, como mujeres jefas de hogar, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.