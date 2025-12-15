La Ley Silla comienza a ser obligatoria para todas las empresas y negocios

El 15 de diciembre se informó que la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, recalcó que el pasado domingo se cumplió el periodo de gracia para implementar las demandas de la nueva Ley Silla.

Las empresas debieron garantizar un número suficiente de sillas con respaldo a todos sus trabajadores para el descanso periódico durante la jornada laboral.

‘Movimiento Ciudadano fue el impulsor de esta medida desde 2023 y que hoy, después de su entrada en vigor en junio de este año, debe ser obligatoria para las empresas. No debe haber pretextos, ya pasaron los 180 días que marca la ley para que los empleadores pudieran prepararse y cumplir con la ley’ señaló la coordinadora de Movimiento Ciudadano.

Según la Inegi, un aproximado de 3 millones de trabajadores y trabajadoras laboran en ocupaciones que requieren estar de pie la mayor parte del tiempo.

‘El objetivo principal de la reforma es proteger la salud física de trabajadores y trabajadoras que permanecen de pie durante extensas jornadas, ya que entre las consecuencias de no sentarse durante 8, 9 o 10 horas, están la insuficiencia venosa, surgimiento de várices, lesiones de rodillas, hemorroides, fascitis planta’ aseguró Ortega Pacheco.

Las empresas que no cumplan con las indicaciones de la Ley Silla recibirán multas de entre 250 y 2,500 veces la UMA; en casos de múltiples sanciones, podrán darse casos de suspensiones temporales de actividades.

También se recalcó que los asientos deben tener respaldos y deben estar asignados en las mismas instalaciones del lugar de trabajo.