Fechas, requisitos y documentos para solicitar una Vivienda para el Bienestar en el registro de Conavi

¿Quieres comprar una casa, pero no tienes acceso a créditos hipotecarios? El programa Vivienda para el Bienestar es para ti, sobre todo ahora que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió este lunes 20 de julio su registro. La convocatoria está disponible para trabajadores que no cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ni al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y puedan adquirir una casa propia a la mitad de su precio comercial.

REGISTRO PARA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR DE LA CONAVI Las inscripciones comenzaron el día de ayer, 20 de julio, pero terminarán el 2 de agosto; los interesados podrán realizar el trámite de forma presencial en módulos distribuidos en 25 estados del país, donde Conavi tiene prevista la construcción de viviendas para el 2026. Las nuevas viviendas cuentan con una superficie de 60 metros cuadrados e incluye dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio con acceso a agua, electricidad y servicios escolares cerca del domicilio. El costo estimado de estas viviendas ronda los 600 mil pesos, aunque puede variar dependiendo de la ubicación y las características del desarrollo habitacional. El registro se realiza exclusivamente en módulos físicos en los municipios donde tiene programada la construcción de viviendas, pero no está habilitado en todos los municipios, por lo que NO existe el registro en línea.

Para julio y agosto de 2026, los módulos confirmados son:

- Sonora, - Baja California Sur, - Coahuila, Chihuahua, - Tamaulipas, - Sinaloa, - Durango, - Zacatecas, - Nayarit, - Jalisco, - San Luis Potosí, - Guanajuato, - Veracruz, - Hidalgo, - Querétaro, - Puebla, - Michoacán, - Guerrero, - Estado de México, - Oaxaca, - Chiapas, - Tabasco, - Campeche, -Yucatán, - Quintana Roo.

Las fechas, sedes y módulos exactos podrás encontrarlos en el sitio de Conavi, así como que también se habilitó la línea 800 639 4264. ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A UNA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR? Para participar en el programa Vivienda para el Bienestar es necesario contar con ciertos requisitos: - Personas mayores de 18 años que no tengan casa propia;

- No ser propietario de una vivienda; ni contar con ningún crédito de vivienda activo del Infonavit, Fovissste u otra institución;

- Que tengan ingresos mensuales menores a 17,800 pesos, equivalentes a dos salarios mínimos.

- No haber recibido previamente un subsidio federal para vivienda. Cabe destacar que el programa da prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población indígena y afromexicana.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Por lo que para inscribirse debe llevar la siguiente documentación: - Identificación oficial con fotografía;

- CURP (Clave Única de Registro de Población) del titular y de sus dependientes económicos;

- Acta de nacimiento;

- Comprobante de domicilio;

- Comprobante de ingresos (declaración de ingresos);

- Certificado de no propiedad;

- Carta bajo protesta de decir verdad. Pero en caso de matrimonio o concubinato, la pareja debe llevar los mismos documentos de ambos; en el caso de algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, se requiere certificado médico emitido por una institución pública. Una vez concluido el registro, personal de la Conavi puede realizar visitas domiciliarias para verificar la información proporcionada. Si el número de solicitantes supera la disponibilidad de viviendas, la asignación podrá realizarse mediante un sorteo público.

¿CÓMO SON LAS CASAS? Las casas del Infonavit están construidas en una superficie de 60 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. El diseño interior contempla optimizar cada metro para ofrecer viviendas funcionales que cuentan con todos los servicios básicos y conectividad estratégica a los centros de trabajo. Las propiedades están integradas por siete espacios bien delimitados: - Dos habitaciones: La recámara principal está diseñada con espacio para una cama matrimonial y ropero, mientras que la secundaria está acondicionada para una cama individual. - Baño completo: Cuenta con una distribución donde el inodoro y la regadera quedan resguardados, situando el lavamanos en la parte exterior para optimizar el uso familiar. - Sala y Comedor: Espacios continuos pero con áreas definidas para la convivencia diaria. - Cocina: Zona amplia y adaptada para la instalación de los electrodomésticos esenciales. - Patio de servicio: Área trasera destinada a las labores de lavado y mantenimiento. Con el fin de mostrar un panorama apegado a la realidad, el director del instituto señaló que las casas muestra fueron amuebladas sin elementos de alta gama, permitiendo a los interesados apreciar las verdaderas dimensiones y la amplitud de las habitaciones.

VIVIENDA EN MÉXICO Actualmente, México tiene un déficit habitacional estimado entre 8.8 y 9.4 millones de viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), junto al Programa Nacional de Vivienda 2026–2030 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por lo que, en este contexto, el Gobierno de México tiene la meta de construir 500 mil viviendas en el sexenio de Claudia Sheinbaum, de las cuales 86 mil se construirán en 2026 a lo largo de 32 estados de la República Mexicana. El programa Vivienda para el Bienestar registra avances importantes en su implementación nacional, con acciones que actualmente alcanzan a cerca de 7 millones de personas mediante construcción de hogares, mejoras habitacionales, regularización de créditos y apoyos relacionados con la vivienda.