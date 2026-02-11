Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?

/ 11 febrero 2026
    Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
    Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué deudas se eliminarán del Buró de Crédito en marzo de 2026, según montos en UDIS y tiempo de registro negativo.

El Buró de Crédito elimina registros negativos una vez que se cumple un plazo legal determinado, siempre que las deudas no estén relacionadas con fraude ni formen parte de un proceso judicial activo.

En marzo de 2026, podrán borrarse del historial aquellas deudas que cumplan con los plazos establecidos según su valor en UDIS (Unidades de Inversión), una referencia financiera utilizada para medir montos en México.

TE PUEDE INTERESAR: Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?

Esto significa que no todas las deudas desaparecen al mismo tiempo: el tiempo de permanencia en el Buró varía según el monto original del adeudo y los años transcurridos desde el último registro negativo.

MONTOS Y PLAZOS PARA ELIMINACIÓN DE REGISTROS

Las deudas que podrían eliminarse en marzo de 2026 son las siguientes:

· Deudas menores a 25 UDIS, que se eliminan tras 1 año

· Deudas entre 25 y 500 UDIS, que se borran tras 2 años

· Deudas entre 500 y 1,000 UDIS, que desaparecen tras 4 años

· Deudas mayores a 1,000 UDIS, que pueden permanecer hasta 6 años, siempre que no impliquen fraude o procesos legales

El tiempo comienza a contar a partir de la fecha del último incumplimiento reportado, no necesariamente desde el momento en que se adquirió la deuda.

CÓMO MEJORAR EL HISTORIAL CREDITICIO EN 2026

Aunque comúnmente se habla de “salir del Buró de Crédito”, en realidad todas las personas con créditos activos forman parte del sistema, ya sea con historial positivo o negativo.

Mejorar el historial implica reducir atrasos, regularizar pagos y mantener un comportamiento financiero constante, lo cual impacta directamente en la calificación crediticia.

Entre las acciones que ayudan a fortalecer el perfil financiero se encuentran:

· Liquidar deudas vencidas, priorizando las más antiguas

· Negociar convenios con instituciones financieras

· Evitar pagos mínimos, que generan más intereses

· Pagar a tiempo créditos y servicios actuales

· Solicitar aclaraciones si existen errores en el reporte

El Buró de Crédito tiene un plazo de 29 días hábiles para responder a solicitudes de corrección cuando el usuario detecta inconsistencias en su historial.

QUITAS, RIESGOS Y EFECTOS EN EL BURÓ

Una opción utilizada para reducir deudas es la quita, que permite pagar solo una parte del monto total adeudado. Sin embargo, este mecanismo deja una marca negativa en el historial, identificada con la clave 97, conocida como “quebranto”.

Este registro puede reducir la puntuación crediticia y dificultar la obtención de nuevos préstamos, tarjetas o financiamientos en el futuro.

TE PUEDE INTERESAR: ¿BBVA, BanCoppel o HSBC? Estas son las mejores y peores tarjetas de crédito según Condusef

DATOS CURIOSOS DEL BURÓ DE CRÉDITO

· El Buró de Crédito no es una lista negra, sino un registro de comportamiento financiero

· Pagar una deuda no siempre elimina el registro negativo de inmediato

· Un buen historial puede mejorar las tasas de interés y el acceso a financiamiento

