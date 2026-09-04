Corte de luz y agua el 5 de septiembre: estas zonas se quedarán sin servicio hasta 8 horas
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Conoce el horario y las zonas afectadas.
Este sábado 5 de septiembre, habitantes de cuatro zonas de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, tendrán que prepararse para una suspensión temporal de los servicios de energía eléctrica y agua potable.
La interrupción está relacionada con trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la red de distribución eléctrica.
Debido a estas labores, también se verá afectado el funcionamiento de la bomba de Tampicol, lo que provocará la suspensión del suministro de agua durante el periodo establecido.
De acuerdo con el aviso difundido por las autoridades municipales, el corte tendrá una duración aproximada de ocho horas.
¿A qué hora será el corte de CFE?
La suspensión de energía eléctrica está programada de las 10:00 a las 18:00 horas del sábado 5 de septiembre.
Durante este periodo, los usuarios de las zonas señaladas podrían experimentar afectaciones tanto en el suministro de electricidad como en el servicio de agua.
La CFE explicó que los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento destinadas a mejorar la confiabilidad de la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Estas son las zonas afectadas por el corte
Las autoridades municipales de Tanquián de Escobedo indicaron que las localidades que tendrán afectaciones durante la jornada de mantenimiento son:
- La Sagrada Familia
- Buenavista
- Tampicol
- Ejido San Martincito
Los habitantes de estas cuatro zonas deberán considerar la suspensión de ambos servicios durante el horario establecido y tomar precauciones para reducir las molestias ocasionadas por el corte.
¿Por qué habrá suspensión de electricidad y agua?
La interrupción se debe a trabajos programados por la CFE para realizar mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Estas labores buscan fortalecer la red y reducir posibles problemas relacionados con la continuidad del suministro.
En este caso, la suspensión eléctrica tendrá un efecto adicional sobre el servicio de agua, debido a que la bomba de Tampicol depende del suministro de energía para operar.
Por ello, aunque el aviso corresponde principalmente a una intervención de la CFE, los habitantes de las localidades mencionadas también tendrán afectaciones en el servicio de agua.
¿Qué hacer ante el corte de luz y agua?
La recomendación para los usuarios afectados es tomar medidas preventivas antes de las 10:00 horas, principalmente almacenar con anticipación el agua que puedan necesitar durante el periodo de suspensión y mantener cargados dispositivos electrónicos indispensables.
También es conveniente desconectar equipos eléctricos sensibles mientras duren los trabajos y reconectarlos una vez que el servicio se haya restablecido de manera estable.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los trabajos y evitar compartir información no confirmada.