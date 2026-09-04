Corte de luz y agua el 5 de septiembre: estas zonas se quedarán sin servicio hasta 8 horas

La interrupción está relacionada con trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) en la red de distribución eléctrica.

Este sábado 5 de septiembre, habitantes de cuatro zonas de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, tendrán que prepararse para una suspensión temporal de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

Debido a estas labores, también se verá afectado el funcionamiento de la bomba de Tampicol, lo que provocará la suspensión del suministro de agua durante el periodo establecido.

De acuerdo con el aviso difundido por las autoridades municipales, el corte tendrá una duración aproximada de ocho horas.

¿A qué hora será el corte de CFE?

La suspensión de energía eléctrica está programada de las 10:00 a las 18:00 horas del sábado 5 de septiembre.

Durante este periodo, los usuarios de las zonas señaladas podrían experimentar afectaciones tanto en el suministro de electricidad como en el servicio de agua.

La CFE explicó que los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento destinadas a mejorar la confiabilidad de la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Estas son las zonas afectadas por el corte

Las autoridades municipales de Tanquián de Escobedo indicaron que las localidades que tendrán afectaciones durante la jornada de mantenimiento son:

- La Sagrada Familia

- Buenavista

- Tampicol

- Ejido San Martincito

Los habitantes de estas cuatro zonas deberán considerar la suspensión de ambos servicios durante el horario establecido y tomar precauciones para reducir las molestias ocasionadas por el corte.