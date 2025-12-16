¿Necesitas realizar un trámite? Los días que el SAT no trabaja en diciembre

    ¿Necesitas realizar un trámite? Los días que el SAT no trabaja en diciembre
    El Servicio de Administración Tributaria ha dado a conocer los días de descanso y que no tendrán actividades. ESPECIAL

Aunque el SAT mantiene sus oficinas abiertas durante el mes de diciembre, cuentan con días de descanso

La temporada decembrina en México, además de preparativos para Navidad, vacaciones y regalos, también representa el cierre del año en empresas y el cumplimiento con responsabilidades fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer los días de descanso y que no tendrán actividades.

Aunque el SAT mantiene sus oficinas abiertas durante el mes de diciembre, cuentan con días de descanso por las fiestas de diciembre, pese a que no se trata de un periodo vacacional asignado en las 164 oficinas a lo largo de México.

¿CUÁNDO NO TENDRÁN ACTIVIDADES?

La única fecha de suspensión de actividades en este periodo será el jueves 25 de diciembre, ya que se trata de un día de descanso obligatorio estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Y el 1 de enero?, El primer día del 2026 también es considerado como día inhábil, por lo que las oficinas del SAT no tendrá actividades.

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 no establece nuevos días inhábiles para el SAT durante diciembre, pero sí lo hizo para otras fechas del año, principalmente el 17 y 18 de abril, pues son los únicos días de asueto de la institución fiscal exclusivos para ellos, por lo que no es un descanso obligatorio.

Es decir, si necesitas realizar trámites presenciales, ten en cuenta que el 25 de diciembre de 2025 y el 1° de enero de 2026, las oficinas no tendrán actividades, mientras que otros días conmemorativos de las fiestas como el 24 y 31 de diciembre, así como el 6 de enero, no se ha determinado los días de descanso.

SI NECESITO REALIZAR UN TRÁMITE, ¿QUÉ OPCIONES TENGO?

Si eres de las personas que el espíritu navideño llega tardío y necesitas realizar trámites en estos sin contratiempos, puedes realizarlo en alternativas digitales, las cuales están disponible todo diciembre, todo el año, incluidas las fechas oficialmente inhábiles y en cualquier momento:

- Portal web del SAT: permite trámites como declaración anual, consulta de acuses y obtención de constancias fiscales;
- App SAT Móvil: facilita gestión de distintos servicios desde dispositivos móviles, sin importar lugar y fecha.

En caso de que requiera un servicio presencial, debes organizar tu visita considerando los días de descanso ya confirmados. Recuerda, el horario habitual en oficinas del SAT alrededor de México es de lunes a jueves, de 9:00 a 16:00 horas, y viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

TRABAJADORES SÍ TENDRÁN DÍAS DE ASUETO EN DICIEMBRE

Lamentablemente, los trabajadores no tendrán un periodo vacacional a menos que lo soliciten; sin embargo, sí podrán disfrutar de un día de descanso oficial, que corresponde al 25 de diciembre, por Navidad.

Puede suceder que en algunas empresas se solicite a cierta parte del personal que realice guardias durante esta fecha. En estos casos, es necesario saber que la Ley Federal del Trabajo dicta que debes recibir un pago triple.

Es decir, si tu salario por día es de 200 pesos y trabajas durante un día de descanso oficial, entonces recibirás dos veces más tu salario diario (400 pesos extra). Por lo que tu pago final deberá ser de 600 pesos.

Lo mismo se repite si laboras el 1 de enero de 2026, ya que también es un día de descanso oficial respaldado por la LFT.

