Crédito hipotecario 2026, lo que hay que saber

En un contexto donde las reglas para adquirir vivienda cambian de manera constante, entrevistamos a Migraly Marines Durón, cprofesional inmobiliaria con más de 17 años de experiencia y asesora certificada de Infonavit. Esta conversación funciona como una guía para resolver dudas, entender el proceso y ayudar a tomar decisiones informadas al adquirir vivienda.

¿Qué debe saber hoy una persona, antes que nada, sobre un crédito Infonavit?

Que en 2026 el Infonavit cambió varias reglas: ahora el acceso es más sencillo, ya no se usan los puntos tradicionales en algunos esquemas y se prioriza que el trabajador tenga empleo formal, ingresos estables y que no tenga casa propia. También es importante saber que el monto que te prestan depende de tu salario, tu estabilidad laboral y tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

¿Quién sí puede acceder a este crédito y qué requisitos básicos necesita cumplir?

Hoy básicamente necesitas tres cosas: tener un empleo formal vigente registrado ante IMSS, tener un ingreso estable, no tener una vivienda a tu nombre, en el nuevo esquema. Además, solo piden seis meses de antigüedad laboral, lo cual es mucho más accesible que antes.

¿De qué depende el monto que Infonavit le presta a cada trabajador?

De varios factores: tu salario registrado; tu edad; tu estabilidad laboral; tu ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda; tu historial crediticio; todo eso se refleja en la precalificación y en los puntos que hayas acumulado.