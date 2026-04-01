Crédito hipotecario 2026, lo que hay que saber
¿Cuáles son las dudas más recurrentes de quienes buscan tramitar un crédito de Infonavit? ¿Cómo hay que estar preparados y cuáles son las mejores opciones según los intereses de cada persona?, aquí lo resolvemos
En un contexto donde las reglas para adquirir vivienda cambian de manera constante, entrevistamos a Migraly Marines Durón, cprofesional inmobiliaria con más de 17 años de experiencia y asesora certificada de Infonavit. Esta conversación funciona como una guía para resolver dudas, entender el proceso y ayudar a tomar decisiones informadas al adquirir vivienda.
¿Qué debe saber hoy una persona, antes que nada, sobre un crédito Infonavit?
Que en 2026 el Infonavit cambió varias reglas: ahora el acceso es más sencillo, ya no se usan los puntos tradicionales en algunos esquemas y se prioriza que el trabajador tenga empleo formal, ingresos estables y que no tenga casa propia. También es importante saber que el monto que te prestan depende de tu salario, tu estabilidad laboral y tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda.
¿Quién sí puede acceder a este crédito y qué requisitos básicos necesita cumplir?
Hoy básicamente necesitas tres cosas: tener un empleo formal vigente registrado ante IMSS, tener un ingreso estable, no tener una vivienda a tu nombre, en el nuevo esquema. Además, solo piden seis meses de antigüedad laboral, lo cual es mucho más accesible que antes.
¿De qué depende el monto que Infonavit le presta a cada trabajador?
De varios factores: tu salario registrado; tu edad; tu estabilidad laboral; tu ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda; tu historial crediticio; todo eso se refleja en la precalificación y en los puntos que hayas acumulado.
¿Para qué tipo de vivienda suele alcanzar ese monto?
Para la mayoría de los trabajadores, el crédito alcanza para vivienda de interés social o vivienda usada en zonas periféricas. Pero está también la opción de combinar créditos (como Unamos Créditos o Cofinavit), ya puedes aspirar a una vivienda de mayor valor o mejor ubicada.
¿Cuáles son los principales gastos que el comprador debe considerar además del valor de la vivienda?
Avalúo; gastos notariales; impuestos (como el ISAI, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles); escrituración; posibles reparaciones o adecuaciones si la vivienda es usada; servicios básicos y mantenimiento inicial.
¿Qué errores cometen con más frecuencia quienes tramitan su crédito por primera vez?
No revisar su precalificación antes de elegir casa, pues su monto puede bajar si no tienen buen historial crediticio o tienen muchas responsabilidades por pagar. Comprometerse con mensualidades insostenibles, por ejemplo, si el trabajador tiene horas extras que no son estables en el trabajo y debido a eso, en ciertos bimestres su precalificación aumenta y en otras disminuye, solo debe de tomar en cuenta su salario real, sin bonos ni otra prestación de la empresa que no sea fija, para que no tenga problemas para pagar su crédito al momento de que esas prestaciones falten, ya que cuando se firma te mencionan que la mensualidad es fija durante toda la vida del crédito. No considerar gastos adicionales como avalúo, escrituración, impuestos y mejoras que necesite la vivienda en caso de ser usada o los servicios y mejoras que se requieren cuando es una vivienda nueva. No verificar el estado legal o físico de la vivienda.
¿En qué casos conviene usar solo Infonavit y en cuáles podría ser mejor combinarlo con otro crédito?
Conviene usar solo Infonavit cuando: tu ingreso es bajo; quieres una vivienda económica; no quieres endeudarte con un banco. Conviene combinarlo (Unamos Créditos o Cofinavit) cuando: necesitas un monto mayor; buscas una vivienda mejor ubicada o de mayor valor; tienes buen historial y capacidad de pago para complementar con un banco; el Cofinavit permite acceder a montos más altos; tu cónyuge o algún familiar cuenta también con la prestación del crédito Infonavit.
¿Qué pasa si el trabajador pierde su empleo o enfrenta dificultades para seguir pagando?
El Infonavit tiene apoyos como: seguro por desempleo, también conocido como Fondo de Protección de Pagos; prórrogas; reestructuras; programas de apoyo temporal; lo importante es no dejar de comunicarse con el instituto.
¿Cuál sería su recomendación principal para alguien que va a usar este crédito por primera vez?
Que primero revise su precalificación, compare opciones de vivienda y no se presione por el tiempo de adquirir una propiedad. Y sobre todo el trabajador debe comprender que un crédito es un compromiso a largo plazo, así que debe elegir una mensualidad que pueda sostener sin ahorcarse en caso de que sus ingresos disminuyan.